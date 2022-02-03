Şubat NVIDIA Studio Sürücüsüne RTX 3080 Ti ve 3070 Ti Desteği

Şubat Studio sürücüsüne yeni Stüdyo dizüstü bilgisayarları NVIDIA RTX 3080 Ti ve 3070 Ti için destek eklendi.

NVIDIA Studio'ya RTX 3080 Ti ve 3070 Ti Desteği

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