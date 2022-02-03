Şubat NVIDIA Studio Sürücüsüne RTX 3080 Ti ve 3070 Ti Desteği

Şubat NVIDIA Studio Sürücüsü ile yeni GeForce RTX 3070 Ti ve 3080 Ti Dizüstü Bilgisayar GPU'larına destek geliyor. NVIDIA Studio Sürücüleri ile eşleşen NVIDIA Studio dizüstü bilgisayarlar, içerik üreticileri için en iyi performansı ve güvenilirliği sağlıyor.
En yeni sürücü, Maxon'un Redshift RT renderer'a gelen büyük bir güncelleme de dahil olmak üzere, mevcut yaratıcı uygulamalar ve en son uygulama sürümleri için bir sonraki seviye geliştirmelerle donanmış şekilde sunuluyor.
Yeni GeForce RTX 3080 Ti Dizüstü Bilgisayar GPU'su, şimdiye kadar bir dizüstü bilgisayarda sunulan en hızlı 16 GB GDDR6 belleği ve masaüstü TITAN RTX'ten daha yüksek performansı sağlıyor. Yeni GeForce RTX 3070 Ti, RTX 2070 SUPER dizüstü bilgisayarlardan yüzde 70'e kadar daha hızlı olan harika bir performansı da ortaya çıkarıyor.
Yeni Studio Driver güncellemesi, yeni içerik renderer ile ileri dizüstü bilgisayarları şu konularda destekliyor:
- Kullanıma Hazır:
- Razer Blade 17 ve 15 — bir GeForce RTX 3080 Ti GPU'ya ve 32 GB belleğe kadar; güzel bir 4K 144hz, yüzde 100 DCI-P3 ekranla yapılandırılabiliyor.
- GIGABYTE AERO 17 ve 16 — GeForce RTX 3070 Ti ve 3080 Ti GPU'ları mevcut.
- Yakında gelecek:
- Razer Blade 14, 17 Şubat'ta yayınlanacak.
- MSI, Mart ayında piyasaya sürülecek olan ve GeForce RTX 3080 Ti Dizüstü Bilgisayar GPU'larına sahip, Creator Z16 ve Creator Z17 Studio dizüstü bilgisayarlarını duyurdu.
Yeni Studio Driver sürümü, Redshift RT için gelişmiş destek ve performansın kilidini açıyor. Bu gerçek zamanlı işleme, yalnızca NVIDIA RTX GPU'larda çalışıyor ve RT Çekirdekleri tarafından destekleniyor. Ayrıca donanım hızlandırmalı, etkileşimli ışın izlemeyi sağlıyor ve Cinema 4D, Autodesk Maya ve diğer yaratıcı uygulamalardaki iş akışlarını önemli ölçüde hızlandırıyor.
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