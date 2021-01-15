Sun Valley Güncellemesi, Windows 10'u Baştan Aşağı Değiştirecek

Microsoft'un bu yılın ikinci yarısında yayınlamasını beklediğimiz Sun Valley güncellemesi, Windows 10'un tasarımında radikal değişiklikler yapacak gibi görünüyor.

Windows değişiyor!

Microsoft'un bu yılın ikinci yarısında yayınlamasını beklediğimiz, Sun Valley kod adlı yeni Windows 10 güncellemesinde, sadece sistemsel olarak değil görsel olarak da ciddi bazı değişiklikler göreceğiz. Bunun ilk sinyallerini güncellenen Alarm ve Saat uygulamasında ve görev çubuğuna yerleşecek olan haber akışı bölümünde görmüştük.

Şimdiyse, Windows Central'dan Zac Bowden tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Windows 10'a gelecek olası tasarım değişikliklere ışık tutuyor. Bilgiler, Redmond firmasının planlarına yakın kaynaklardan geliyor ve bu bilgilere dayanarak birkaç prototip tasarım da oluşturulmuş durumda. Yeni işletim sistemi özelliklerinin yanı sıra Başlat Menüsü, görev çubuğu, İşlem Merkezi, kutu içi uygulamalar ve daha fazlasında değişiklik ve yenilemelerin yapılması bekleniyor.

Windows Central, yeni güncellemenin nasıl görünebileceğini böyle tasvir ediyorWindows Central

Daha önce de belirtildiği gibi, bu güncellemenin odak noktasında, yuvarlatılmış köşeler gibi tutarlı tasarım öğeleri dahil olmak üzere işletim sisteminin çeşitli bölümleri için "makyajlı" bir kullanıcı arayüzü getirmek yatıyor. Bu tasarım güncellemesi Hesap Makinesi gibi bazı uygulamalarda başladı bile. Simgeleri yeniden tasarlanmış bir Eylem Merkezine taşıyarak görev çubuğu tasarımınım basitleştirilmesi de hedefleniyor. Eylem Merkezi'nin medya, bildirimler ve hızlı ayarlar için ayrı bölümler olacağı söyleniyor.

Windows Central, yeni güncellemenin nasıl görünebileceğini böyle tasvir ediyorWindows Central

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Başlat Menüsü de yuvarlatılmış köşelere ve güncellenmiş bir tasarıma sahip olacak. Bowden, firmanın kullanıcılara canlı döşemeler ve Windows 10X ile piyasaya çıkması beklenen basit bir menü arasında geçiş yapma seçeneği sunabileceğini tahmin ediyor.

Başlat Menüsü, Eylem Merkezi ve görev çubuğundaki Sıçrama Listeleri gibi bağlam menüleri görev çubuğunun üzerine gelebilir ve "görsel olarak ayrılabilir". İşletim sisteminin daha akıcı bir deneyim için bazı yeni animasyonlarla geleceği de söyleniyor.

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