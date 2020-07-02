Süper Bilgisayar Fugaku, TOP500, HPCG ve HPL-AI'da Dünyada 1'cilik Kazandı

RIKEN ve Fujitsu Limited tarafından ortaklaşa Arm teknolojisiyle geliştirilen süper bilgisayar Fugaku, dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarından biri olarak Top500 listesinde en üst sırada yer aldı.