Süper Bilgisayar Fugaku, TOP500, HPCG ve HPL-AI'da Dünyada 1'cilik Kazandı

RIKEN ve Fujitsu Limited tarafından ortaklaşa Arm teknolojisiyle geliştirilen süper bilgisayar Fugaku, dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarından biri olarak Top500 listesinde en üst sırada yer aldı.

Süper Bilgisayar Fugaku 1'cilik Ödülünü Kaptı!

Fugaku, süper bilgisayar performans sıralamalarının farklı kriterlerinde de başı çekti.

Fugaku Süper Bilgisayar, gerçek iş ortamı uygulamaları kıstas alınarak yapılan HPCG'de (Yüksek Performanslı Eşlenik Gradyan), yapay zeka uygulamalarında kullanılan görevler için performans yeteneklerine göre sıralayan HPL-AI'de ve veri yoğun yüklere dayalı sistemleri sıralama yetkinliğini gösteren Graph 500'de ilk sırada yer aldı. Tarihte ilk kez bir süper bilgisayar aynı anda Top500, HPCG ve Graph500'de birinci oldu.

Bu başarıların ödüllendirilmesi 22 Haziran'da uluslararası yüksek performanslı bir bilgi işlem konferansı olan ISC High Performance 2020 Digital'de açıklandı.

Bu rekor başarı, Fugaku'nun genel anlamda yüksek performansını ve "Toplum 5.0"ın gerçekleştirilmesine yönelik yapabileceği önemli katkıyı gösteriyor.

Fujitsu Süper Bilgisayarı PRIMEHPC FX700 ve FX1000 serileri, RIKEN ve Fujitsu tarafından ortaklaşa geliştirilen ve dünya çapında kullanılan süper bilgisayar Fugaku teknolojisini kullanıyor.

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