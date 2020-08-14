Surface Duo'ya üç sene destek

Microsoft, ilk günden eleştirilen çift ekranı telefonu Surface Duo için üç sene Android güncellemesi sunacak.
Firma, Android Central'e yaptığı bir açıklamada 10 Eylül'de piyasaya sürülecek olan cihazın "işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleriyle üç sene destekleneceğini" söyledi. Microsoft'un güncelleme sözü, Google ve Samsung ile aynı "düzeyde". Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy Note 20 ve S20'yi 2022'de yayınlanacak olan Android 13'e güncelleyeceğini söylemişti. OnePlus ve Nokia gibi diğer üreticiler ise iki sene Android güvenlik güncellemesi sunmakla yetiniyorlar.
Fiyatı 1.399 dolardan başlayan Surface Duo'nun bu yüksek fiyat karşısında iki sene güncelleme sunması, hayal kırıklığına yol açabilirdi. Katlanan cihaz, geçen senenin özellikleriyle gelse de, üç sene güncelleme sözü, bazı eksikleri telafi edebilir.
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