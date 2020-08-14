Surface Duo'ya üç sene destek

Microsoft, yeni katlanan telefonu Surface Duo'ya üç sene Android güncellemesi desteği vereceğini doğruladı!

Surface Duo'ya üç sene destek

Microsoft, ilk günden eleştirilen çift ekranı telefonu Surface Duo için üç sene Android güncellemesi sunacak.

Firma, Android Central'e yaptığı bir açıklamada 10 Eylül'de piyasaya sürülecek olan cihazın "işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleriyle üç sene destekleneceğini" söyledi. Microsoft'un güncelleme sözü, Google ve Samsung ile aynı "düzeyde". Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy Note 20 ve S20'yi 2022'de yayınlanacak olan Android 13'e güncelleyeceğini söylemişti. OnePlus ve Nokia gibi diğer üreticiler ise iki sene Android güvenlik güncellemesi sunmakla yetiniyorlar.

Fiyatı 1.399 dolardan başlayan Surface Duo'nun bu yüksek fiyat karşısında iki sene güncelleme sunması, hayal kırıklığına yol açabilirdi. Katlanan cihaz, geçen senenin özellikleriyle gelse de, üç sene güncelleme sözü, bazı eksikleri telafi edebilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

FHD Fiyatına QHD Oyuncu Monitörü

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
13 Ağustos 2020 A101 aktüel kataloğunda TV, hoparlör, powerbank, kulaklık sürprizi
Atiye dizisi iptal mi edilecek? Atiye dizisi hak ihlali iddiası ile davalık oldu
14 Ağustos 2020 BİM aktüel kataloğunda TV, kablosuz kulaklık, akıllı saat fırsatı
Hilary Swank'in yeni dizisi Away ne zaman başlıyor? İşte fragmanı, konusu, oyuncuları
Günün En çok Okunanları
Apple, Fortnite'ı mağazadan attı
Ofissiz Çalışma Modeli Hayata Geçiyor!
İlginç araştırma: Sığırların üzerindeki göz işareti aslanlardan korur mu?
Netflix'ten yeni gerilim filmi The Devil All The Time! Fragmanı, konusu...
Dünyanın en derin çukurunda ne var? İşte büyük gizemin merak edilen yanıtı!

 

 