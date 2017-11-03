Surface Laptoplar Ne Kadar Arıza Yapıyor?
Microsoft, her 100,000 Surface laptoptan sadece birinin arızalandığını söylüyor! Consumer Reports ise bunun tam aksini iddia ediyor.
Consumer Reports ile Microsoft arasında Surface laptoplarla ilgili çekişme sürüyor. Consumer Reports'taki yeni bir haberin de yeni Surface Book 2'yi "Microsoft'un elektronik cihazlardaki güvenilirlik sorunları sebebiyle" tavsiye etmeyişinin ardından, Microsoft buna yanıt verdi ve her yeni neslin bir öncekine göre daha güvenilir olduğunu söyledi. Surface'nin genel müdürü Ryan Gavin, bir Surface cihazın arızalanma olasılığının 0.001% olduğunu ileri sürdü. Bu, her 100,000 Surface cihazdan yalnızca birinin arızalandığı anlamına geliyor (kullanıcı hatası dışında).
Bu, Consumer Report'un 90,000 laptop kullanıcısına yaptığı ankete dayanarak kullanıcıların neredeyse %25'inin ikinci senelerinin sonlarına doğru problem yaşamaya başladıklarına ilişkin açıklamasına oldukça ters düşüyor. Ayrıca, Surface Pro 4'te sürücü sorunları buldular, ilk Surface book'un ise kendi problemleri vardı. Bu yüzden Consumer Report, Microsoft cihazlarını tavsiye etmemeye başladı ve Surface Book 2 çıksa bile bu fikrini değiştirmedi.
Ama bunun karşısında Surface Genel Müdürü Ryan Gavin sessiz kalmadı ve sert bir açıklamayla Consumer Reports'un yöntemlerinin elektronik alanında geçersiz olduğunu söyledi.
"Consumer Reports'un yayınladığı haber için üzgünüz, çünkü ev eşyalarını değerlendirir gibi bir yöntemle laptopları yargılamışlar. Yaptıkları şunu sormaya benziyor: 'Bulaşık makinenizin son iki senede beklenmedik bir davranışı oldu mu?', ve cevap 'evet' ise, güvenilmez damgası yerdiniz."
Gavin ayrıca kendi müşterilerinden duydukları yorumların ve şirket içi verilerinin daha farklı bir tablo ortaya koyduğunu, ve bunlara göre Surface'nin her yeni nesilde daha da güvenilir olduğu sonucunun ortaya çıktığını söyledi.
Gavin'in söyledikleri bağımsız olarak doğrulanamayacak olsa da, sadece Surface serisi cihazlar hakkında ve özellikle de yenileri hakkında konuştuğunu belirtmekte fayda var. Consumer Reports'un anketi, Surface'nin ötesinde de daha geniş çapta ürünleri ve modelleri kapsıyordu.
H. Hüseyin Öztürk
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