Surface Pen, Fareye mi Dönüşecek?
Microsoft'un yeni patent bavurusu, dev firmanın Surface Pen'i farenin yerine koymaya çalıştığına mı işaret ediyor?
- H. Hüseyin Öztürk
Microsoft, Surface Pen'in mouse'unuzun yerine geçmesini istiyor olabilir.
Microsoft'un kaydını yaptığı bazı yeni patentler Surface Pen'e gelecek ciddi güncellemelere işaret ediyor. Bunların arasında dokunma algılayan sabitleme klipsi olabilir, bu da mouse'unuzun tekerleğinin rolünü alabilir ve böylece mouse cihazınızdan tamamen kurtulmanız da mümkün olabilir!
MSPowerUser'a göre patent, güncellenmiş klips ile uzun belgeleri kaydırma özelliğine vurgu yapıyor. Böylece ekranın kenarlarındaki kaydırma çubuklarıyla uğraşmanız ve ekranın uzak kenarları arasında yolculuk yapmanız gerekmeyecek.
Yeni patentte bahsi geçen diğer fikirler arasında bir düşük enerji modu bulunuyor, bu enerji modu sayesinde kalem, sadece kenarında bir dokunma hissederse tam olarak çalışmaya başlıyor. Bu batarya ömrünü arttıracak bir şey ve mobil cihazlarda buna hiçbir zaman hayır demeyiz.
Bunun yanında Surface Pen, Surface Book 2 veya Surface Pro gibi cihazlara dahil olarak gelmiyor, bu yüzden ayrıca 99.99 dolar gibi bir fiyata almanız gerekiyor. Belki getirilmesi düşünülen bu özellikler, cihazın satışlarına katkıda bulunabilir.
Tabii tüm patent başvurularında olduğu gibi bu da sadece firmanın bu konularda bir şeyler yapmayı -düşündüğünü- gösteriyor ve hiçbir zaman bu fikirler gerçek bir cihaza ulaşmayabilir. Ama Microsoft'un Surface Pen'i daha çekici hale getirmek için yeni özellikler getirmesi de kulağa oldukça mantıklı geliyor.
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