Surface Serisine, 4 Intel Core Tasarımı Geldi

Microsoft, Windows 11'in en iyi performansı açığa çıkarmak için Intel ile birlikte yürüttüğü mühendislik çalışmalarının meyvesi olan ve Intel Core işlemcilerle desteklenen 4 yeni Surface tasarımını duyurdu. Yeni tasarımlar; Intel EvoTM platformu tabanlı, ilk tüketici sınıfı dizüstünden tablete bilgisayarı içeriyor ve Thunderbolt 4 üniversal kablo bağlantısını iki Surface tasarımında ilk kez sunuyor.
Intel Mobil İnovasyon başkan yardımcısı Josh Newman konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: "Bu harikulade ortaklık sayesinde Microsoft Surface'ın Intel Evo ailesine katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni Surface Pro 8, Intel Evo platformunun ödün vermeyen deneyimlerini sunuyor. Intel'in 11. Nesil Core işlemcileri tarafından desteklenen bu ürün, aynı zamanda sınıfının en iyisi bağlantı ve tek kablo üzerinden hızlı şarjı sunmak için Thunderbolt 4'ü içeren ilk Microsoft Surface Pro'dur."
Peki, Bu Neden Önemli?
Intel Evo doğrulama ve Thunderbolt 4 bağlantı noktasının yeni Surface tasarımına eklenmesi, Intel ve Microsoft'un ortaklığında önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Intel'in platform inovasyonu, ekosistem ortaklarının çok çeşitli form faktörleri ve fiyatlarda en iyi bilgisayar deneyimini sunmasını sağlamaya devam ediyor. Donanım ve yazılım alanında uzun bir işbirliği geçmişi bulunan Intel; tüketiciler, işletmeler, eğitimciler, teknoloji tutkunları ve daha birçok başka grup için en geniş bilgi işlem deneyimi yelpazesini sunacak.
Surface Tasarımları Hakkında
Hem işletmeler hem de tüketicilere yönelik ve Intel tabanlı olan en son Surface cihazlar, arasında şunlar bulunuyor:
- Surface Pro 8: Intel Evo platformu üzerine kurulu olan ilk Surface Pro ve Thunderbolt 4 bağlantı noktası donanımlı ilk Surface Pro, tabletin esnekliğini dizüstü bilgisayarın gücüyle birleştiriyor.
- Surface Laptop Studio: 11. Nesil Intel Core H35 işlemcilerle desteklenen en güçlü Surface, üç ayrı çalışma modu arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmanıza olanak tanıyor ve yaratıcılığınızı yepyeni Thunderbolt 4 bağlantı noktalarıyla açığa çıkarmanız için yüksek performanslı genişletilebilirlik sunuyor
- Surface Pro 7+: Klasik Surface Pro ikisi bir arada tasarımı, 11. Nesil Intel Core işlemcilerle ihtiyaç duyduğunuz performansı sağlıyor.
- Surface Go3: En taşınabilir Surface bilgisayar, 10. Nesil Intel Core i3 işlemciyle ikisi bir arada çok yönlülük sağlıyor.
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