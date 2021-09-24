Tesla, Yeni Nesil Otonom Sürüş Çipi İçin Seçimini Yaptı!

Tesla araçlarda bulunan otonom sürüş sistemi, kısmen de olsa Samsung imzasını taşıyor. Tesla'nın ilk nesil otonom sürüş çipi Samsung tarafından üretildi ve bu işbirliği bugüne kadar devam etti. Son haberlerde de bu birlikteliğin devam edeceği ortaya çıkıyor. Samsung, Tesla'nın 2022'nin ikinci çeyreğinden itibaren elektrikli araçlara takılması beklenen yeni nesil HW4.0 otonom sürüş çipini üretmek için Elon Musk'ın şirketi ile anlaşma sağladı.
Önceki iddialar, Tesla'nın Samsung yerine TSMC'yi seçebileceğini söylüyordu. Ancak şirketin, çip tasarım yetenekleri, rekabetçi fiyatlandırması ve işlem teknolojisi nedeniyle Samsung ile devam etmeye karar verdiği bildiriliyor.
Yeni nesil HW4.0 yongasının, Tesla'nın otonom sürüşü merkeze koyan EV vizyonuna giden bir sonraki adımı olacağı düşünülüyor.
Samsung, Tesla'nın yeni nesil HW4.0 çipini Hwaseong'daki tesisinde, 7nm sürecini kullanarak üretecek. Teoride şirket, 7nm yerine en son 5nm sürecini kullanabilirdi. Ancak 7nm'nin gelişmiş bir verim oranı sağladığı söyleniyor. Tesla ayrıca güvenilirliğin de farkında ve 7nm'lik bir süreç kullanmanın hem teknik hem de ekonomik olarak daha güvenli bir seçenek olduğu düşünüyor.
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