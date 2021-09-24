Tesla, Yeni Nesil Otonom Sürüş Çipi İçin Seçimini Yaptı!

Tesla, yeni nesil HW4.0 otonom sürüş çipini üretecek ismi belirledi. Samsung, Tesla ile yeni bir sözleşme imzalayarak zaten devam eden iş birliğini farklı bir boyuta taşıdı.