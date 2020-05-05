Tabutla dans eden adamlardan yeni haber var

Gana'da dans ederek tabut taşıyan Benjamin Aidoo ve dans grubunun 3 yıl önce çekilen videosu sosyal medyada en çok dolaşan videolardan. Tabut dansçılarının görüntüleri özellikle koronavirüs sürecinde dünya genelinde sosyal medya üzerinden daha da yayıldı. BBC muhabiri 3 yıl aradan sonra tekrar ekiple bir araya geldi.

Dans ederek tabut taşıyanlardan yeni haber var!

Gana kültüründe cenazelerde sadece yas tutulmuyor, ölen kişiye sayı göstermek amacıyla dans da ediliyor. Bu kutlamalar birçok kişi için aynı zamanda iş kapısı. Çünkü bazı aileler bu törenin gösterişli olması için masraftan kaçınmıyor. 

Dans ekibinin lideri Benjamin Aidoo ve grubu dans ederek tabut taşıyor ve bu sayede para kazanıyordu. Görüntüleri sosyal medyada adeta caps gibi başarısızlıkla sonuçlanan işlerin sonuna eklenmeye başlayınca ünleri tüm dünyaya yayıldı. 

Ancak BBC'nin haberine göre Aidoo, koronavirüs salgını nedeniyle işlerinin azaldığından şikayet ediyor.

BBC Afrika Servisi'nden Sulley Lansah  "3 yıl önce bu inanılmaz yetenekli tabut taşıyıcılarının haberini yapmıştım: Gana'nın 'dansçı tabut taşıyıcıları'. Bugün internetin her yerindeler. Ben de geriye dönüp, liderleriyle görüştü ve internetin en ünlü simaları olmaları hakkındaki hislerini sordum" diyor. 

İTİBARIM ARTTI

Dans grubunun lideri Aido ise şu yorumları yapıyor: "Merhaba benim adım Benjamin Aido. Dünya'nın bir numaralı dansçısı. İnsanlar beni arayıp 'videonuz internette, sosyal medyada kullanılıyor, her yerde viral olmuş' diyor. Müteşekkirim. Bu videonun bana çok yardımı oldu. Yani bana itibar kazandırdı. İtibarım arttı. İnsanlar benimle görüşmeye çalışıyor, arayıp röportaj yapmak istiyor.

SALGIN YÜZÜNDEN İŞLERİM AZALDI

Salgın yüzünden işlerim azaldı, durma noktasına geldi. Yani şu an iş yapamıyoruz. Çok kötü hissediyorum şu an. Salgından sonra dünyayı dolaşıp, yaptığımız işi öğreteceğiz. Ve böylece insanlar, ölülere nasıl saygı gösterdiğimizi anlayacak." ifadelerini kullandı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Tom Cruise, Elon Musk ve NASA'nın yardımı ile uzayda film çekecek
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel 5. sezon için yeni haber var mı?
7 Mayıs 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung Galaxy A10 cep telefonu dikkat çekiyor
8 Mayıs 2020 BİM aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık ve cep telefonu fırsatı
Günün En çok Okunanları
12 Bin TL Fiyatlı Huawei P40 Pro Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!
Plaja İnen "Ölüm Meleği" İnterneti Salladı
Call of Duty: Mobile'ın Yeni Sezonu Vahşi Batı Temasıyla Başlıyor
Microsoft Teams'in Grup Sohbet Kısıtlaması, 250 Kişiye Genişletiliyor
Evde Çalışanlara 9 Siber Güvenlik Önerisi!

 

 