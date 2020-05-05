Tabutla dans eden adamlardan yeni haber var

Gana kültüründe cenazelerde sadece yas tutulmuyor, ölen kişiye sayı göstermek amacıyla dans da ediliyor. Bu kutlamalar birçok kişi için aynı zamanda iş kapısı. Çünkü bazı aileler bu törenin gösterişli olması için masraftan kaçınmıyor.
Dans ekibinin lideri Benjamin Aidoo ve grubu dans ederek tabut taşıyor ve bu sayede para kazanıyordu. Görüntüleri sosyal medyada adeta caps gibi başarısızlıkla sonuçlanan işlerin sonuna eklenmeye başlayınca ünleri tüm dünyaya yayıldı.
Ancak BBC'nin haberine göre Aidoo, koronavirüs salgını nedeniyle işlerinin azaldığından şikayet ediyor.
BBC Afrika Servisi'nden Sulley Lansah "3 yıl önce bu inanılmaz yetenekli tabut taşıyıcılarının haberini yapmıştım: Gana'nın 'dansçı tabut taşıyıcıları'. Bugün internetin her yerindeler. Ben de geriye dönüp, liderleriyle görüştü ve internetin en ünlü simaları olmaları hakkındaki hislerini sordum" diyor.
İTİBARIM ARTTI
Dans grubunun lideri Aido ise şu yorumları yapıyor: "Merhaba benim adım Benjamin Aido. Dünya'nın bir numaralı dansçısı. İnsanlar beni arayıp 'videonuz internette, sosyal medyada kullanılıyor, her yerde viral olmuş' diyor. Müteşekkirim. Bu videonun bana çok yardımı oldu. Yani bana itibar kazandırdı. İtibarım arttı. İnsanlar benimle görüşmeye çalışıyor, arayıp röportaj yapmak istiyor.
Gana'nın dansçı tabut taşıyıcıları: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı pic.twitter.com/Tn2v6Nu9bp— BBC News Türkçe (@bbcturkce) May 5, 2020
SALGIN YÜZÜNDEN İŞLERİM AZALDI
Salgın yüzünden işlerim azaldı, durma noktasına geldi. Yani şu an iş yapamıyoruz. Çok kötü hissediyorum şu an. Salgından sonra dünyayı dolaşıp, yaptığımız işi öğreteceğiz. Ve böylece insanlar, ölülere nasıl saygı gösterdiğimizi anlayacak." ifadelerini kullandı.
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