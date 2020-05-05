Tabutla dans eden adamlardan yeni haber var

Gana'da dans ederek tabut taşıyan Benjamin Aidoo ve dans grubunun 3 yıl önce çekilen videosu sosyal medyada en çok dolaşan videolardan. Tabut dansçılarının görüntüleri özellikle koronavirüs sürecinde dünya genelinde sosyal medya üzerinden daha da yayıldı. BBC muhabiri 3 yıl aradan sonra tekrar ekiple bir araya geldi.