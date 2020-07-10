Tam 300 Drone'un Bir Araya Gelerek Yaptığı Gösteri, İzleyenleri Büyüledi

Güney Kore'de düzenlenen muhteşem drone gösterisi, Koronavirüs'le mücadele konusunda çok önemli mesajlar verdi. Şimdi gelin, drone'ların şovunu birlikte izleyelim.

  • Levent Öztürk
Güney Kore'den etkileyici drone gösterisi

Dünya genelinde Koronavirüs'ün yayılmasına karşı alınabilecek önlemlerden belki de en kolayı, insanların mümkün olduğunca yüz maskesi takmaları. Şu ana kadar maske kullanımını yaygınlaştırmak için yapılan kampanyalar, maske takmayanlara yönelik iğneleyici mesajlar, ünlüler tarafından yapılan ciddi hatırlatmalar ve hatta direkt olarak maske takmayanlara yönelik cezai uygulamalar bulunuyordu.

Güney Kore ise, şimdi daha yaratıcı bir yaklaşımı deniyor. Sağlık çalışanları ve kamu üyelerine yönelik etkileyici bir minnettarlık gösterisi düzenlemek isteyen Güney Koreli yetkililer, Seul göklerini aydınlatan 10 dakikalık bir insansız hava aracı (İHA - drone) gösterisi düzenledi. Havada, maske giymenin ve el yıkamanın önemini gösteren görüntüler oluşturmak, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve izleyicilere çeşitli mesajlar vermek için üç yüz drone kullanıldı.

Videoda da görülebildiği gibi, bu gösteri teknolojinin muazzam bir gösterimiydi ve izlemesi eğlenceli olduğu kadar önemli bir mesaj da taşıyordu: Maske takmak hayat kurtarır.

Dünya'nın, Güney Kore'nin Koronavirüs'e tepkisinden öğrenebileceği pek çok şey bulunuyor. Her ne kadar başlangıçta vaka sayısı hızlı bir artış göstermiş olsa da hükumet, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yönergelerine uyma ve her gün muazzam sayıda kişiyi test etme konusunda oldukça hızlıydı. Kamusal alanlarda test stantları kuruldu ve tüm şüpheli vakalarda temas takibi uygulanarak kapsamlı bir sokağa çıkma yasağı ihtiyacı ortadan kaldırıldı.

7 Temmuz itibariyle, Güney Kore'de yaşanan can kayıplarının sayısı 285'de kalmış durumda.

Güney Kore'nin başarısının bir kısmı da, halkın maske takma konusunda gösterdiği büyük özveri olabilir. Statista'da belirtilene göre Şubat 2020 gibi erken bir dönemde, insanların %70'i Covid-19'a karşı maske kullanmaktaydı ve bu oran ABD ve BK gibi ülkelerde şu anda görülenden bile daha yüksek.

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