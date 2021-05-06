Tam Kapanma Uzayacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Açıkladı...

30 Nisan'dan beri Türkiye'de devam eden tam kapanma uygulaması, açıklanan 17 Mayıs tarihinde bitecek mi; yoksa uzayacak mı? Açıklama, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi.