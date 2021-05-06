Tam Kapanma Uzayacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Açıkladı...

30 Nisan günü başlayan ve 17 Mayıs'ta sona ereceği açıklanan tam kapanma uygulamasının uzayıp uzamayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, tam kapanmanın 1 hafta daha uzatılacağı iddiaları gündemdeki yerini koruyor.
Bu konuda gelen bir soruya cevap veren Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, şu anda gündemde böyle bir konunun olmadığını söyledi. Fuat Oktay'ın açıklaması şu şekilde: "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok. Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler."
Yerli aşı çalışmaları hakkında da konuşan Fuat Oktay, şu anda 18 aşı çalışmasının devam ettiğini ve bunların yedisinin başvuru aşamasında olduğunu söyledi.
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