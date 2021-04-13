Tanıtılacak Yeni Apple TV Modeli, Önceki Modellerden Çok Farklı Olabilir

Tanıtılması beklenen yeni Apple TV modelinin, önceki Apple TV'lere göre önemli farklar içereceği iddia ediliyor. Yeni Apple TV, akıllı hoparlör ve kamera da dahil olmak üzere pek çok yeteneği içerebilir.

  • Levent Öztürk
Yeni Apple TV çok daha yetenekli olabilir
Future

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