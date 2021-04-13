Tanıtılacak Yeni Apple TV Modeli, Önceki Modellerden Çok Farklı Olabilir

Kendi dahili hoparlörü ve kamerası olan yeni Apple TV modeli yolda olabilir. Görünene göre konuya yakın kaynaklar, yeni Apple TV donanımının sunulacağını ve akıllı ev alanında baskınlığını kurmak için birkaç farklı cihazın işlevini bir araya getireceğini doğruladı.
Var olan Apple TV modelleri temel olarak akıllı TV uygulamalarına erişimi olan bir kutu olarak çalışıyor ancak söylentilere göre yeni cihaz, direkt olarak kendi sesini verebilen bir Apple HomePod hoparlörü ile birleştirilecek ve Siri sesli asistan aracılığıyla akıllı hoparlör gibi kullanılabilecek.
Genel olarak bu yeni ürünün, Fire TV akış çubuğunu Amazon Echo akıllı hoparlör ile birleştiren Amazon Fire TV Cube'e benzeyeceği ve bazı ek özelliklerinin bulunacağı söylenebilir. Ayrıca bu haber, yeni Apple TV'nin "bağlı bir TV ile video konferans için bir kamera ve diğer akıllı-ev işlevlerini içereceğini" söylüyor.
Apple'ın muazzam kullanıcı tabanı sayesinde televizyonunuzun ekranından kolaylıkla FaceTime'a bağlanabileceğiniz bir TV aracının Apple'ın son zamanlarda geriye düştüğü ev akış donanımı alanında bir kez daha varlığını arttırmaya yardımcı olacağı tahmin edilebilir.
Daha önceki söylentilerle beraber bakıldığında Apple TV'nin yenilenen sürümünün 120Hz 4K oyun ihtimali de dahil olmak üzere pek çok farklı işlevi bir arada sunacağı görülüyor.
Ancak yıllardır hemen her büyük Apple duyurusunun yeni Apple TV donanımı söylentileriyle beraber ortaya çıkmasına rağmen bu söylentilerin gerçeğe dönüşmediği düşünülürse, söylentilere şüphe ile yaklaşmakta fayda var. Apple TV sürümleri genellikle aralarında iki-dört yıllık boşluklarla sunuluyor ve en son Apple TV 4K sürümü 2017'nin sonlarında sunulmuştu. Yani yeni model için zamanın geldiğini düşünmek yanlış olmayacaktır...
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