Microsoft Edge, İnternet Kullanıcılarının Canını Sıkan Sorunu Bitiriyor

Microsoft Edge, internette gezinirken karşınıza çıkan ve çok can sıkıcı olan bir durumu engelleyerek kullanıcıların gönlünü almaya hazırlanıyor. Tarayıcıya yapılan yeni bir güncelleme, bir kullanıcı bir web sitesine gittiğinde varsayılan olarak otomatik oynatılan videoları engellemenin bir yolunun arandığını gösteriyor.
Techdows tarafından Microsoft Edge Canary tarayıcısında keşfedilen yeni özellik, firmanın yeni sürümde otomatik olarak oynayan videoları engellemeyi hedeflediğini gösteriyor.
Mac, Windows ve Linux sistemleri için gelen bu ek ayar "Otomatik Oynatma Sınırı Varsayılan Ayarı" olarak adlandırılıyor ve açıklama, Microsoft Edge'in medya otomatik oynatma ayarını varsayılan olarak "Sınırla" olarak ayarlayacağını gösteriyor. Bu ayar, bir kullanıcı bir web sitesine bağlandığında otomatik olarak başlayan videolar varsa, onları durduruyor.
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