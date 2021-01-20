Tarihte Bir İlk: Tarih Öncesine Ait Dev Köpek Balığı Fosili Şaşırttı

Tarih öncesi çağlardan kalma bir köpek balığı fosili bulmak şimdiye kadar imkansız olarak görülüyordu. Ama bulunan bu fosil, dev boyutlu bu korkutucu canlıların geçmişine bakmayı mümkün kılıyor.

20 Ocak 2021 00:03

Levent Öztürk