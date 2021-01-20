Tarihte Bir İlk: Tarih Öncesine Ait Dev Köpek Balığı Fosili Şaşırttı

Köpek balıkları, büyük kemikli dinozor arkadaşlarına göre fosil formda bulunması çok daha zor olan canlılar arasında bulunuyor. Köpek balığı kıkırdakları kolay bir şekilde kaybolabiliyor ve bu da Bavarian kireçtaşı içerisinde bulunan etkileyici bir köpek balığı fosilinin çok daha önemli olması anlamına geliyor. Bulunan bu fosil oldukça büyük ve neredeyse eksiksiz olması sebebiyle, Jurassic döneminin köpek balığı tarafına eşsiz bir bakış açısı sunuyor.
Viyana Üniversitesi, fosilleşmiş Asteracanthus'u "çok iyi korunmuş bir iskelet" olarak tanımlıyor. Bulunan bu köpek balığı, 150 milyon yıl önce, Geç Jurassic döneminde bir lagün bölgesinde yüzmekteydi.
Köpek balığı 2,5 metre boyunda ve bu da kendisinin "Jurassic köpek balıkları arasında bir dev" olduğu anlamına geliyor. Bu hayvanın varlığı daha önce de biliniyordu ancak artık çok daha detaylı bir şekilde incelenebilecek.
Viyana Üniversitesi'nden paleontolog Sebastian Stumpf'ın liderlik ettiği araştırma ekibi, köpek balığı üzerine bir araştırmayı bu hafta Papers in Palaeontology dergisinde yayınlamış durumda. Soyu tükenmiş olan ve hibodontiformlar olarak bilinen bir grubun üyesi olan köpek balığı, modern köpek balıklarının oldukça yakın bir akrabası. Stumpf'ın söylediğine göre bu canlı zamanının en büyük kıkırdaklı balıklarından biri olmasının yanı sıra, en etkileyicilerinden biri olarak da öne çıkıyor.
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