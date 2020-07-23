Taşlar Yerinden Oynayabilir: Nvidia, ARM'yi Satın Almak İstiyor İddiası

Dedikodular doğruysa Nvidia, işlemci devlerinden ARM'yi satın almak için girişimlerde bulunuyor! İşte Intel ve AMD'nin canını sıkabilecek gelişmeyle ilgili ayrıntılar...