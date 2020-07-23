Taşlar Yerinden Oynayabilir: Nvidia, ARM'yi Satın Almak İstiyor İddiası

Nvidia'nın ARM'yi satın almak gibi büyük bir hamle yapacağına dair dedikodular, yeni bir rapor sayesinde ortaya çıktı. Bloomberg'e göre Nvidia, İngiltere merkezli ARM'yi satın almak için bir girişimde bulundu.
Rapora göre "konuya yakın kişiler", Nvidia'nın potansiyel satın alma konusunda aşama kaydettiğini ancak hiçbir şeyin kesin olmadığını söylüyorlar. ARM'yi dört sene önce 32 milyar dolara satın alan, işlemci devinin şu anki sahibi SoftBank'ın ekonomik sorunlardan dolayı fon toplama yolunu izleyeceğine dair bilgiler, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. SoftBank'ın ARM'yi kısmen veya tamamen satmak istediği de söylenmişti.
Nvidia'nın ARM'yi satın almak isteyen tek firma olmadığı belirtiliyor, bu yüzden SoftBank şu an yalnızca seçenekleri değerlendiriyor olabilir. Apple'ın ARM işlemcilerine geçtiğini düşündüğümüzde aslında ARM'yi ilk satın alması gereken firma, Apple gibi duruyor. Ancak kaynaklara göre ARM'nin lisanslama modeli Apple'da pek hoş karşılanmıyor ve Apple'ın ARM'yi satın alması konusunda bazı hukuki sorunların ortaya çıkabileceği söyleniyor.
Rapor, ARM ile başka firmaların da ilgilendiğini iddia ediyor ancak bu firmaların hangileri olduğu belli değil.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın