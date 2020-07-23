Wifi Araması Nedir? Wifi Araması (VoWiFi) Nasıl Yapılır?

İletişim problemi durumunda WiFi üzerinden arama yapmak mümkün. Bu özellik hem iOS ve hem de Androidlerin güncel modellerinin hemen hepsinde bulunan bir özellik. Peki Wifi Araması Nedir? Wifi Araması (VoWiFi) Nasıl Yapılır? İşte yanıtı...