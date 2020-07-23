Wifi Araması Nedir? Wifi Araması (VoWiFi) Nasıl Yapılır?

Asansörde, otoparkta, doğayla iç içe olduğumuz yerlerde telefonumuz genellikle çekmez; deprem, sel gibi afetlerde ya da bayram gibi herkesin birbirini aradığı özel günlerde telefon şebekeleri bu yoğunluğa çoğu zaman dayanamaz. Bu durumlar için hayat kurtarıcı olan Wi-Fi araması (VoWiFi); telefonunuz uçak modunda bile olsa sizlere kablosuz ağ bağlantısı aracılığıyla şebeke üzerinden kaliteli bir telefon görüşmesi yapma imkanı sunuyor.
Biraz daha açıklamak gerekirse telefonunuzda şebeke çekmese bile Wi-Fi üzerinden rehberinizdeki birisine sanki şebeke üzerinden arıyormuş gibi telefon ediyorsunuz. iOS ve Androidlerin güncel modellerinin hemen hepsinde bulunan bu özellik; yurt dışına sık seyahat eden kişiler için de yüksek şebeke kullanım ücretlerinden kurtulmanın anahtarı oluyor.
Yurt dışındayken telefonunuzu uçak modunda tutarak, kablosuz ağ bağlantısı bulunan her yerden ücretsiz bir şekilde telefon görüşmesi gerçekleştirebilirsiniz. Yani VoWiFi özelliği insanları maddi bir yükten kurtarırken; daha kesintisiz iletişime sahip olmalarını da sağlıyor. Türkiye'de son dönemde sıkça yaşanan depremlerde ortaya çıkan şebeke problemleri de bu özelliğin yaygınlaşmasıyla önüne geçilebilir bir hal alacak gibi duruyor.
Wi-Fi Araması (VoWiFi) Nasıl Açılır?
Wi-Fi aramasını kullanmak için telefonunuzun bu özelliği desteklemesi gerekiyor. Telefonunuzun Sim Kart ayarları bölümünden bu özelliği aktif edebilirsiniz.
Wi-Fi aramasını destekleyen telefonlar:
- Alcatel:TCL T1/3/3X/1S 2020
- Apple:iPhone 5c ve üzeri bütün iPhone Modelleri
- Casper:Via A1 Plus/Via F1/Via G1/Via G1 Plus/Via A1/Via A2/Via M3/Via M4/Via P2/Via G3/Via S/Via E3/Via P3/Via A4/Via G4
- General Mobile:GM9 Plus/GM9 Go/GM8 Go d/GM 6/GM 8/GM 8 GO/GM 9 Pro
- Honor:8A/8C/8X/8S/10 Lite/20/9X/20 Lite
- Huawei:Mate 10 Lite/Mate 10 Pro/Mate 20 Lite/Mate 20 Pro/P Smart/P Smart 2019/P10/P10 Lite/P10 Plus/P20/P20 Lite/P20 Pro/P8 Lite/Y6 2018/Y7 2018/Y5 2019/Y6 2019/ Y7 2019/P30/P30 Pro/P30 Lite/P20 Lite 2019/Y9 2019 Prime/P Smart Pro/P30 Lite 64GB/Nova 5T/Y6s/P40 Lite/P40/P40 Pro
- Kaan:A1/N2
- LG:G7/G7 Fit/K11/K9/Q Staylus Plus/Q6/Q7+/K40/K50/G8s ThinQ/Q60/K20/K40s/K50s/K41s/K61
- Nokia:2/2.1/3/5/6/7/8/5 Pro/7 Plus
- Oppo:AX7/RX17 Pro/RX7 Neo/Reno/Reno 10x Zoom/Reno Z/A5 2020/A9 2020/Reno 2/Reno 2Z/A31/A5s/Reno 3/Reno 3 Pro/Find X2/A12/A72/A91
- Reeder:P13 Blue
- Samsung:2016'dan beri ürettiği bütün telefonlarda bu özellik mevcut
- Sony:XperiaZ1
- Xiaomi:Redmi 6A/Mi A2 Lite/Redmi 7/Redmi Note 7/Redmi 7A/ Redmi 8/Redmi 8A/Redmi Note 8/Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 9S
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