Wifi Araması Nedir? Wifi Araması (VoWiFi) Nasıl Yapılır?

İletişim problemi durumunda WiFi üzerinden arama yapmak mümkün. Bu özellik hem iOS ve hem de Androidlerin güncel modellerinin hemen hepsinde bulunan bir özellik. Peki Wifi Araması Nedir? Wifi Araması (VoWiFi) Nasıl Yapılır? İşte yanıtı...

Wifi Araması Nedir? Wifi Araması (VoWiFi) Nasıl Yapılır?

Asansörde, otoparkta, doğayla iç içe olduğumuz yerlerde telefonumuz genellikle çekmez; deprem, sel gibi afetlerde ya da bayram gibi herkesin birbirini aradığı özel günlerde telefon şebekeleri bu yoğunluğa çoğu zaman dayanamaz. Bu durumlar için hayat kurtarıcı olan Wi-Fi araması (VoWiFi); telefonunuz uçak modunda bile olsa sizlere kablosuz ağ bağlantısı aracılığıyla şebeke üzerinden kaliteli bir telefon görüşmesi yapma imkanı sunuyor.

Biraz daha açıklamak gerekirse telefonunuzda şebeke çekmese bile Wi-Fi üzerinden rehberinizdeki birisine sanki şebeke üzerinden arıyormuş gibi telefon ediyorsunuz. iOS ve Androidlerin güncel modellerinin hemen hepsinde bulunan bu özellik; yurt dışına sık seyahat eden kişiler için de yüksek şebeke kullanım ücretlerinden kurtulmanın anahtarı oluyor.

Yurt dışındayken telefonunuzu uçak modunda tutarak, kablosuz ağ bağlantısı bulunan her yerden ücretsiz bir şekilde telefon görüşmesi gerçekleştirebilirsiniz. Yani VoWiFi özelliği insanları maddi bir yükten kurtarırken; daha kesintisiz iletişime sahip olmalarını da sağlıyor. Türkiye'de son dönemde sıkça yaşanan depremlerde ortaya çıkan şebeke problemleri de bu özelliğin yaygınlaşmasıyla önüne geçilebilir bir hal alacak gibi duruyor.

Wi-Fi Araması (VoWiFi) Nasıl Açılır?

Wi-Fi aramasını kullanmak için telefonunuzun bu özelliği desteklemesi gerekiyor. Telefonunuzun Sim Kart ayarları bölümünden bu özelliği aktif edebilirsiniz.

Wi-Fi aramasını destekleyen telefonlar:

  • Alcatel:TCL T1/3/3X/1S 2020
  • Apple:iPhone 5c ve üzeri bütün iPhone Modelleri
  • Casper:Via A1 Plus/Via F1/Via G1/Via G1 Plus/Via A1/Via A2/Via M3/Via M4/Via P2/Via G3/Via S/Via E3/Via P3/Via A4/Via G4
  • General Mobile:GM9 Plus/GM9 Go/GM8 Go d/GM 6/GM 8/GM 8 GO/GM 9 Pro
  • Honor:8A/8C/8X/8S/10 Lite/20/9X/20 Lite
  • Huawei:Mate 10 Lite/Mate 10 Pro/Mate 20 Lite/Mate 20 Pro/P Smart/P Smart 2019/P10/P10 Lite/P10 Plus/P20/P20 Lite/P20 Pro/P8 Lite/Y6 2018/Y7 2018/Y5 2019/Y6 2019/ Y7 2019/P30/P30 Pro/P30 Lite/P20 Lite 2019/Y9 2019 Prime/P Smart Pro/P30 Lite 64GB/Nova 5T/Y6s/P40 Lite/P40/P40 Pro
  • Kaan:A1/N2
  • LG:G7/G7 Fit/K11/K9/Q Staylus Plus/Q6/Q7+/K40/K50/G8s ThinQ/Q60/K20/K40s/K50s/K41s/K61
  • Nokia:2/2.1/3/5/6/7/8/5 Pro/7 Plus
  • Oppo:AX7/RX17 Pro/RX7 Neo/Reno/Reno 10x Zoom/Reno Z/A5 2020/A9 2020/Reno 2/Reno 2Z/A31/A5s/Reno 3/Reno 3 Pro/Find X2/A12/A72/A91
  • Reeder:P13 Blue
  • Samsung:2016'dan beri ürettiği bütün telefonlarda bu özellik mevcut
  • Sony:XperiaZ1
  • Xiaomi:Redmi 6A/Mi A2 Lite/Redmi 7/Redmi Note 7/Redmi 7A/ Redmi 8/Redmi 8A/Redmi Note 8/Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 9S

Her Yerde Güvenli WiFi ile Özgür Tatil Fırsatı!

İşte 2020 WiFi Trendleri!

Deco Mesh WiFi Sistemini Genişletmek Çok Kolay

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 23 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, elektrikli scooter, Xiaomi cep telefonu...
Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Türkiye Kupası final heyecanı için geri sayım
Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 heyecanı Macaristan'da!
17 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV fırsatı
Günün En çok Okunanları
Port Yönlendirme Nedir, Neden Gerek Duyulur, Nasıl Yapılır?
PS5'ten Grafikleri Nasıl Olacak? Baş Döndüren Ekran Görüntüleri Geldi
Türk Mühendislik Şirketi Linktera Yazılım İhraç Edecek
İphone zil sesi nasıl yapılır? İşte zil sesi ekleme programlı ve programsız
Bu Popüler VPN'leri Kullanıyorsanız, Büyük Şoka Hazır Olun

 

 