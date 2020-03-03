HP -Xerox Satın Almasında Yeni Perde Açıldı!

HP'yi satın almak için çeşitli girişimlerde bulunan Xerox, firmadan devamlı olarak ret cevabı alıyor. Şimdi ise Xerox, HP'nin yönetim kurulunu baştan aşağı değiştirmeyi teklif etti ve tekliflerinin değerini fark edeceğini düşündüğü bağımsız bir yönetim kurulunu aday gösterdi.
Xerox, geçen ay HP'nin hisse senetleri için bir hisse alım teklifi planladığını söylemişti ve şimdi tam olarak bunu yaptı. Teklif, HP hisseleri başına 24 dolardan oluşuyor. Bunun 18,40 doları nakit ve geri kalanı her HP hissesine 0,149 hissesi olarak denkleştiriliyor. Teklif, HP hissedarlarının nakit olarak 27 milyar doları hemen alması ve Xerox hisselerinin bir bölümüne sahip olması anlamına geliyor.
Xerox, daha önce 24 milyar dolar vadeden Bank of America, Citi ve Mizuho'ya ek olarak MUFG, PNC ve Crédit Agricole gibi kuruluşların da finansal desteğini aldığını da duyurdu. Finansman miktarı artmadı, ancak böylece destekleyen kuruluşların sayısı artmış oldu.
Xerox'un teklifi 21 Nisan 2020'ye kadar geçerli olacak ancak firma, bu sürenin uzatılabileceğini söylüyor. Teklifle ilgili karar, HP'nin nisanın sonuna doğru yapılması beklenen yıllık hissedarlar toplantısında verilebilir.
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