HP -Xerox Satın Almasında Yeni Perde Açıldı!

HP'yi satın almak için sert girişimlerde bulunan Xerox, yeni teklifini sundu!

HP'ye Hisse Başına 24 Dolarlık Teklif

HP'yi satın almak için çeşitli girişimlerde bulunan Xerox, firmadan devamlı olarak ret cevabı alıyor. Şimdi ise Xerox, HP'nin yönetim kurulunu baştan aşağı değiştirmeyi teklif etti ve tekliflerinin değerini fark edeceğini düşündüğü bağımsız bir yönetim kurulunu aday gösterdi.

Xerox, geçen ay HP'nin hisse senetleri için bir hisse alım teklifi planladığını söylemişti ve şimdi tam olarak bunu yaptı. Teklif, HP hisseleri başına 24 dolardan oluşuyor. Bunun 18,40 doları nakit ve geri kalanı her HP hissesine 0,149 hissesi olarak denkleştiriliyor. Teklif, HP hissedarlarının nakit olarak 27 milyar doları hemen alması ve Xerox hisselerinin bir bölümüne sahip olması anlamına geliyor.

Xerox, daha önce 24 milyar dolar vadeden Bank of America, Citi ve Mizuho'ya ek olarak MUFG, PNC ve Crédit Agricole gibi kuruluşların da finansal desteğini aldığını da duyurdu. Finansman miktarı artmadı, ancak böylece destekleyen kuruluşların sayısı artmış oldu.

Xerox'un teklifi 21 Nisan 2020'ye kadar geçerli olacak ancak firma, bu sürenin uzatılabileceğini söylüyor. Teklifle ilgili karar, HP'nin nisanın sonuna doğru yapılması beklenen yıllık hissedarlar toplantısında verilebilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 aktüel 5 Mart 2020 kataloğunda Huawei Y9 Prime 2019, Toshiba Smart Led TV satacak
Picasso'nun Jacqueline'in Portresi adlı tablosu 6,5 milyon euroya satıldı!
Corona Virüs nedeniyle Görevimiz Tehlike'nin çekimleri durduruldu
BluTV'nin yeni belgeseli Dijital Flörtleşme'nin konusu nedir?
Günün En çok Okunanları
Yapay Zekanın Corona Virüsü ile Büyük Savaşı!
Cortana, Microsoft'un Android Launcher'ından Kaldırılıyor
Sonunda "Oyuncu Yatağı" da Satışa Çıktı!
Dünya Sağlık Örgütü, Coronavirüs ile Mücadele İçin TikTok'a Girdi
Cep Telefonunuz Sizi Dinliyor mu? İşte Test Sonuçları!

 

 