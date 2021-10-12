TCL 20E ve TCL L7 Telefonları Satışa Çıktı. İşte Fiyatı ve Özellikleri

Dünyanın en hızlı büyüyen tüketici elektroniği üreticilerinden biri olan ve 160'ı aşkın ülkede ürün ve çözümlerini tüketicilere ulaştıran TCL, TCL 20 SE'den sonra yerli üretim yeni iki telefon modeli TCL 20E ve
TCL L7'nin satışa çıktığını duyurdu.
TCL 20E, büyük bellek ile vazgeçilmez bir deneyim sunuyor
TCL 20E'nin 32GB dahili hafızası, tüm dosyaları, fotoğrafları ve videoları sık sık temizlemeye gerek kalmadan saklamak için cihaz içinde yeterli alan sağlıyor. 3GB RAM ile donatılan sistem, aynı anda birden fazla uygulama çalıştığında bile performansını sorunsuz bir şekilde devam ettirebiliyor.
TCL 20E ile her karede mükemmellik var
TCL 20E'nin 13MP Yapay Zeka destekli Üçlü Kamerasıyla kullanıcılar kaydetmek istedikleri anı kayıp gitmeden önce yakalayabiliyor. Tek dokunuşla mükemmel çekimler sağlayan Faz Algılamalı Otomatik Odaklama (PDAF) özelliği, yeniden çekim yapma veya yeniden odaklama ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Doğa çekimleri için ideal olan 2MP Makro Kamera ile ayrıntıların güzelliği karelere yansıyor.
Yapay zekadan güç alan TCL 20E'deki Yapay Zeka Sahne Algılama, Yapay Zeka Filtresi ve En İyi Çekim, en iyi ayarları, en iyi fotoğrafı ve en iyi filtreyi anında seçerek kullanıcıların kamera yerine anın tadını çıkarmaya odaklanmasına yardımcı oluyor.
TCL 20E ile portreler her seferinde mükemmel bir şekilde çekiliyor. Cihaz, Yapay Zeka Yüz Tanıma ile insanlar hareket ederken bile en iyi şekilde odaklanmak ve pozu yakalamak için yapay zekanın derin öğrenme teknolojisini kullanıyor. Kullanıcılar ister gün batımının önünde, ister loş bir restorandayken 5MP Ön HDR Kamera ile kendi fotoğrafını en iyi şekilde ve en yüksek ayrıntıda çekebiliyor.
Yüz tanıma ve parmak izi okuyucuyla kolay erişim
TCL 20E'nin kullanıcılarının telefonun kilidini yüz tanıma ve parmak izi sensörüyle açmak için dokunması veya bakması yeterli oluyor. Google Assistant Düğmesi de bir sesli komutla işleri halletmeye ve önceden plan yapmaya yardımcı oluyor.
TCL 20E'de eğlence hiç bitmiyor
Akıllı Yönetici ile donatılmış 4.000 mAh pil sayesinde kullanıcılar gün boyunca hareket halindeyken telefonunun keyfini çıkarıyor. TCL 20E'nin sekiz çekirdekli işlemcisi daha az enerji ile daha hızlı çalışıyor ve önemli görevler için cihazın gücünü koruyor. Güç tasarrufu ve sistem hızı da Smart Manager'ın akıllı optimizasyonundan ek bir destek alarak tam şarjla yüzde 6 ekstra güç sunabiliyor.
Öte yandan yapay zeka ile güçlendirilmiş albüm ile fotoğrafları ve belleği yönetmek çok kolaylaşıyor. Görüntüleri zaman çizelgesine ve kategoriye göre akıllıca sınıflandırması sayesinde fotoğraf miktarı arttığında bile yapılması gereken düzenleme azalıyor.
TCL 20E, 2.399 TL fiyatıyla satışta.
TCL L7, genişletilmiş ekranıyla kullanımı kolaylaştırıyor
TCL L7'nin 5.5 inç HD+ 18:9 ekranıyla kullanıcılar geniş görüntünün keyfini çıkarıyor. Video içeriklerini sinema gibi sürükleyici bir ekranda izlemenin yanı sıra yüz kilidi ile güvende tutma imkanı da sunuyor.
TCL L7'deki dört çekirdekli işlemci ve ultra hızlı çoklu görev için optimize edilmiş Android™ 10 (Go sürümü), kullanıcı deneyimini üst seviyelere çıkarıyor. Akıllı Yönetici ile bir dokunuşla performansı daha da artırmak mümkün. Uzun ömürlü 3000 mAh pil de kullanıcılara gün boyu yeten enerji sağlıyor.
Android™ 10 (Go sürümü) ile her zamankinden daha yalın, daha hızlı ve daha güvenli bir işletim sistemi bulunuyor. TCL L7'de özelliklere kolayca erişebilmek için özel bir Google Asistan Tuşu bulunuyor. Google Asistan, özel tuşuyla işlerinizi yönetmenize ve en önemli şeylere odaklanarak önceden plan yapmanıza yardımcı olmak için her zaman yanınızda bulunuyor.
TCL L7, 1.599 TL fiyatıyla satışta.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan TCL Communication Ülke Müdürü Serhan Tunca, "Mayıs ayında TCL 20 SE ile başladığımız yerli üretim serüvenimiz TCL 20E ve TCL L7 ürünlerimizle hız kazanıyor. Ülkemizde ürettiğimiz model sayısını artırarak kullanıcılarımıza "Made in Türkiye" etiketine sahip daha fazla ürünü buluşturmanın mutluluğu önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. TCL 20E, evde geçirdiğimiz sürenin yakın zamanda azalmaya başladığı bu dönemde kullanıcıların özledikleri ortamların fotoğraflarını ayrıntılarıyla çekmesini ve her baktıklarında sanki oradaymış gibi hissetmesini sağlayacak yüksek kaliteli görüntüler oluşturmasını sağlayan özellikler barındırıyor. TCL 20 SE'nin yanında üretimini yaptığımız model sayısını üçe çıkaran TCL 20E ve TCL L7'de bulunan büyük pil kapasitesi ve gelişmiş güç yönetimi sayesinde cihazlar uzun süre şarj gerektirmeden kullanılabiliyor. Her zaman olduğu gibi ilerleyen dönemde de yerli üretimdeki varlığımızı artırmaya ve TCL'in küresel hedeflerinde önemli bir yere sahip olan ülkemize yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.
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