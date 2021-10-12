TCL 20E ve TCL L7 Telefonları Satışa Çıktı. İşte Fiyatı ve Özellikleri

TCL 20SE'den sonra TCL'in yeni yerli üretim cihazları TCL 20E ve TCL L7 de satışa çıktı.

TCL 20E ve TCL L7 Telefonları Satışa Çıktı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Dizüstü bilgisayarınız ne kadar güvenli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
mRNA Aşılarının Yan Etkileri Hakkındaki Araştırmadan İyi Haber Geldi!
TCL 20E ve TCL L7 Telefonları Satışa Çıktı. İşte Fiyatı ve Özellikleri
PCIe 6.0 Standardı, 2 Kat Hızla "Neredeyse" Geliyor!
iPhone SE 3 Çok Güçlü Bir Donanımla, Ama Aynı Tasarımla Gelecek!
Kötü Amaçlı Yazılım Kaldırma Araçları ve Antivürüs Ne Kadar Farklı?

 

 