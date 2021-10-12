iPhone SE 3 Çok Güçlü Bir Donanımla, Ama Aynı Tasarımla Gelecek!

iPhone 13'ün artık piyasaya sunulması ile beraber, iPhone SE 3 bir sonraki Apple telefonu olabilir. Yeni bir sızıntı da, bize bu telefon hakkında bazı ipuçları veriyor. Bu sızıntıya göre dış tasarım büyük ölçüde değişmeden kalacak, teknik özellikler ise güncellenmiş bir işlemciyi ve 5G desteğini içerecek.
Çoğu zaman önceden doğru bilgileri alan bir Japon Apple blogu olan Macotakara ile konuşan kaynakların söylediğine göre değişiklikler bu kadarla sınırlı kalacak. Temmuz ayında telefonda yapılan dahili ve harici değişiklikler hakkında çok benzer bir söylenti duymamız ise bu tahminleri daha da inandırıcı yapıyor.
Dolayısıyla iPhone SE 3, görünüşe göre 5G bağlantısı ve Apple A15 çipini içerecek, ancak aynı zamanda mevcut 4.7 inç ekranı ve alt çerçeveye yerleştirilmiş fiziksel bir ana sayfa düğmesi ile eski Touch ID tasarımını koruyacak.
Haberde ayrıca, iPhone SE 3'ün kuzey yarımkürede ilkbaharda piyasaya sürüleceğini öne sürüyor ve bu tarih daha önce gördüklerimizle örtüşüyor: Orijinal iPhone SE Mart 2016'da sunulmuştu ve halefi Nisan 2020'de sunulmuştu.
Apple, kısa süre önce 2020 iPhone SE'nin en pahalı 256 GB'lık sürümünü doğrudan web sitesinde sattığı modellerden çıkardı ve bu durum, ortaya çıkması için birkaç ay beklememiz gerekse bile, bir güncellemenin gerçekten yolda olduğunu gösteriyor.
iPhone SE serisinin sonunda Face ID desteğine kavuşacağı da düşünülüyordu, ancak cihazın bir sonraki sürümü için bunun gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor.
Gelecekteki iPhone SE yol haritasının pek net olduğunu söyleyemeyiz, çünkü Apple artık üst seviye telefonlarının mini bir versiyonunu da sunuyor. İptal edileceğine dair söylentiler olmasına rağmen, iPhone 13 mini Eylül 2021'de tanıtıldı.
Bu 5,4 inçlik telefon, uzun süredir söylentileri dolaşan iPhone SE Plus'ın – SE'nin daha büyük bir versiyonu –en azından bir süre için sunulmayacağını düşündürüyor.
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Bir sonraki soru ise, Apple'ın önümüzdeki yıl iPhone 14'ün mini bir versiyonunu çıkarmaya mı karar vereceği, yoksa iPhone SE 3'ün kompakt bir iPhone isteyenler için tek gerçek seçenek mi olacağı... iPhone 13 mini satış rakamları, Apple'ın karar vermesinde şüphesiz büyük rol oynayacak. Zira iPhone 12 mini'nin satış performansı hakkında pek de iyi şeyler duyduğumuzu söyleyemeyiz...
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