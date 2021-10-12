iPhone SE 3 Çok Güçlü Bir Donanımla, Ama Aynı Tasarımla Gelecek!

iPhone 13 serisinin tanıtılmasının ardından, iPhone SE 3 söylentileri de gelmeye başladı. İddialara göre yeni iPhone SE, 5G ve donanım güncellemesi ile, ama aynı tasarımla gelecek!