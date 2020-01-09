TCL'in Mini LED Teknolojisi, 6 Serisi TV'lerle Geliyor!

CES 2020 fuarı tüm hızıyla sürerken TCL de yeni modellerini tüketicilerle ve basınla paylaşıyor. İlk 5G akıllı telefonu TCL 10 5G'yi CES 2020'de tanıtan şirket, bu yeni modeliyle aynı zamanda en ucuz 5G telefonu da tanıtmış oldu. Fiyatı 500 doların altında olacağı açıklanan TCL 10 5G'nin yanında ayrıca katlanabilir akıllı telefon modelini de tanıtan şirket, elbette diğer teknolojik ürünlerini de tanıtmayı ihmal etmedi. Ev elektroniği alanında yeni televizyon serisini de sahneleyen TCL, yeni 6 Serisi TV'lerini tanıttı.
TCL, yeni televizyon ailesiyle beraber önemli bir özelliği de hayata geçiriyor. Yeni televizyon panellerinde Mini LED'i tercih eden TCL, böylece OLED kalitesini daha uygun maliyet ile tüketicilere sunma peşinde. OLED paneller gibi derin kontrast oranlarına sahip olan Mini LED, ayrıca parlaklık oraında OLED'i geride bırakıyor. OLED paneller 700 nit civarında parlaklık gösterirken, bu yeni Mini LED TV'leri ile 1000 nit parlaklığa ulaşılabiliyor. Bu da özellikle gündüz görüntüleme deneyiminde, HDR içerikler genelinde OLED TV'den daha iyi performans alınmasını sağlıyor.
Tanıtımda TCL'in yeni Mini LED'li televizyon modellerinin daha uygun fiyatlı olacağı söylendi, ancak henüz net bir fiyat verilmiş değil. Yeni TV serisinin 2020 içinde piyasaya sürülmesi ve özellikle Samsung, Sony ve LG üzerinde rekabet özelinde baskı uygulaması bekleniyor.
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