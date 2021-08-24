TCL MOVEAUDIO S600 Eksiksiz Bir Özgürlük Sunuyor

Kulaklıklar ve dinleme cihazları, kullanıcıların müzik, haber dinleme ve sesli eğlence ürünlerini deneyimleme sürecinde kritik bir rol oynuyor. Günlük hayatın önemli kısmı hareket halinde geçtiği için kulak içi konfor, sorunsuz dinleme, üstün bağlantı ve uğraş gerektirmeyen şarj imkanlarını sunan doğru kulaklıkları tercih etmek çok önemli.
Akıllı Şarj ve Uzun Batarya Ömrü
Birçok kişi kulaklığını her gün birkaç saat kullansa da özellikle koşu yaparken ya da telefonla görüşürken şarjın bitmesi sorun yaratabiliyor. TCL MOVEAUDIO S600, tek bir şarjda 8 saate varan müzik çalma süresinin yanı sıra şarj kutusu kullanıldığında 32 saate varan batarya ömrüyle kullanıcıları hareket halindeyken dinleme süresinden fazlasını sunuyor.
TCL MOVEAUDIO S600 kablosuz şarjı da destekleyerek şarj etme sürecini daha da kolaylaştırıyor. Kulaklıkları kutuya yerleştirmek ve kablosuz şarj cihazlarıyla uyumlu şarj kutusuyla kulaklıkların tamamen şarj olmasını beklemek yeterli oluyor.
Cihazla Hızlı Eşlenebiliyor ve Kulağa Takıldığını Tespit Edebiliyor
Hızlı Eşleşme özelliği sayesinde kulaklıkları akıllı telefonla bağlama işlemi tek bir dokunuşla yapılıyor. Kullanıcının MOVEAUDIO S600 kulaklıkları çalıştırması, cihazları eşleştirme moduna alması ve bağlantıyı akıllı telefonlarından onaylaması yeterli oluyor. Kulaklıklar bu kadar kolay bir şekilde kullanıma hazır oluyor.
Kulaklık çıkartıldığında müziği otomatik olarak duraklatan ve takıldığında otomatik olarak oynatmaya başlayan Akıllı Takma Takibi sayesinde kullanıcılar müziğin bir anını bile kaçırmıyor.
Premium Net Çağrılar
Aktif Gürültü Önleme (ANC), kalabalık bir metroda veya gürültülü bir sokakta bile kristal netliğinde müziğin keyfini çıkartmak ve sürükleyici bir dinleme deneyimi için arka plan gürültüsünü azaltıyor.
Kullanıcılar ofis gürültüsünden rahatsız olmadan işine odaklanabiliyor. Ayrıca her kulaklıkta bulunan üç mikrofon sayesinde aramalar çok net oluyor. MOVEAUDIO S600 kulakiçi kulaklıklar, ses sinyalini almak ve çevresel gürültüyü azaltmak için dışa bakan iki mikrofon ve kulaklarınızın içinde iletilen sesi alan içe bakan bir mikrofon içeriyor. Bu ENC kulakiçi kulaklıklar, etrafta neyin sesi olursa olsun, sürükleyici bir kalite sağlıyor.
Şeffaflık Moduyla Ne Duyacağına Kullanıcı Karar Veriyor
MOVEAUDIO S600 kulaklık, Şeffaflık Modu'yla çok yönlü bir kullanım sunuyor. Kulaklığı çıkartmadan dışarıdaki sesi duyabilmek isteyen kullanıcılar, ANC modundan Şeffaflık Modu'na geçebiliyor. Şeffaflık modu, yakındaki kişinin sesini iyileştiriyor ve ayrıca arka plan gürültüsünü azaltıyor. Kullanıcılar ANC ve Şeffaflık modu arasında geçiş yapmak için kulaklıkta bulunan dokunmatik kontrolü kullanabiliyor.
Google Ses Asistanı ve diğer ses asistanları standart olarak telefonda yer alıyor ve aynı zamanda kullanımı kolay dokunmatik kontrolle destekleniyor ve oradan erişilebiliyor. Bu sayede akıllı telefon veya tablet üzerinden etkileşime geçmek kolaylaşıyor.
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