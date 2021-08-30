Uçan Polisler Gerçek Oldu: Polisler İçin Özel Jet Giysisi Geliştirildi!

Birleşik Krallık'ta polis kullanımı için geliştirilen jet giysisi, hırsızların kabusu olmaya hazırlanıyor!

  • Levent Öztürk
Polisler İçin Kişisel Jet Giysisi Geliştirildi!
Edward Van Keulen / Gravity Industries

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