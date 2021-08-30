Uçan Polisler Gerçek Oldu: Polisler İçin Özel Jet Giysisi Geliştirildi!

Kısa sürede para kazanabileceklerini düşünen küçük çaplı bir hırsız, bir kuyumcuya girer ve dükkandaki her şeyi ister. Malları çantasına doldurur ve caddeden kaçmaya başlar. Arabalarına daha yeni binen polisleri geride bırakır. Biri hariç... Hırsız arkasına bakar ve uzuvlarına bağlı jet motorları yardımıyla uçan bir polisin 137 km/saat hızla kendisine doğru uçtuğunu görür.
Bu noktadan sonra hırsızın pek de şansı olmayacağı kesin. Birleşik Krallık polis teşkilatı da bu hırsızın şansının olmayacağını düşünüyor ve bu yüzden hırsızları kolaylıkla yakalamak için bir süredir Gravity Industries jet giysisinin testlerini gerçekleştiriyor.
Armed Police: Jet Suit - ExerciseDemonstration exercise with DSTL showing how the extreme reactive mobility provided by Gravity can help track down and contain a mobile security or terror threat.
The exercises was in a small area for the benefit of the live audience. A real scenario would see the airborne officer(s) fly a tactical bound ahead of the threat before bearing arms.
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TED 2017 talk:
BACKGROUND
With a rich family history in Aviation, former Oil Trader & Royal Marines Reservist, Richard Browning, founded pioneering Aeronautical Innovation company, Gravity Industries in March 2017 to launch human flight into an entirely new era.
The Gravity #JetSuit uses over 1000bhp of Jet Engine power combined with natural human balance to deliver the most intense and enthralling spectacle, often likened to the real life Ironman.
Gravity has to date been experienced by over a billion people globally and covered by virtually every media platform. The Gravity Team, based in the UK, have delivered over 100 flight & Speaking events across 30 countries including 5 TED talks.
“The team and I are delivering on the vision to build Gravity into a world class aeronautical engineering business, challenge perceived boundaries in human aviation, and inspire a generation to dare ask 'what if…”
Get in touch for; Speaking Engagements // The Gravity Team Flying at your Event // Personal Flight Experiences & Flight Training // get involved in the Jet Suit Race Series!
Richard Browning
Founder & Chief Test Pilot
Gravity Industries ltd
#TakeOnGravity
#RichardmBrowning
Jet giysilerinin polis görevlerindeki potansiyel uygulamalarının bir gösteriminde, kurucu ve Baş Test Pilotu Richard Browning, simüle edilmiş bir yüksek hızlı kovalamaca senaryosunda gökyüzüne çıktı. Silahlı bir adam bir polis kontrol noktasında durduruldu, ancak hızla koşarak uzaklaştı. Browning daha sonra eyleme çağırıldı ve giysiyi çalıştırarak suçluyu geçti, önüne indi ve silahını çekti.
Gösterim, İngiltere'nin Salisbury kentinde polis şefleri ve hükümet yetkililerinin önünde gerçekleştirildi ve Ulusal Polis Şefleri Konseyi Başkanı Martin Hewitt tarafından "biraz gürültülü" olarak nitelendirmesine rağmen pek çok kişiyi etkiledi. İki küçük jet içerisinde 1.000 beygir gücü için gürültünün kabul edilebilir bir bedel olduğu kesin...
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