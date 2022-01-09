TCL, NXTWEAR AIR Giyilebilir Teknoloji Gözlüklerini Tanıttı

Görüntü teknolojilerinin, uygun maliyetli ve gelişmiş akıllı deneyimlerin öncüsü TCL, ikinci nesil giyilebilir teknoloji gözlüğü NXTWEAR AIR'ı tanıttı. Yeni ve şık gözlükler üstün görüntü teknolojisini, zengin deneyimi önceki nesil gözlüğe kıyasla yüzde 30 daha hafif ve daha konforlu bir yapıda sunuyor. Bu sayede en üst düzey eğlence ve verimlilik, kullanıcılarla buluşuyor.
TCL Communication CMO'su Stefan Streit, konuyla ilgili şunları söylüyor: "NXTWEAR AIR'ı tasarlarken kullanıcılar için çok önemli olan kolaylığa ve konfora odaklandık. Bu yeni nesil NXTWEAR gözlüklerle kullanıcılar daha önceki üstün görüntüleme deneyimini daha rahat bir deneyimin yanı sıra kişiselleştirilmiş tasarımla yaşayabiliyor."
NXTWEAR AIR, kullanıcıları bulundukları yerden istedikleri içeriği deneyimleyebilme, bulundukları yerde bir şeyler izleme, oyun oynama ve çalışma imkânı sunarak, hareket halindeki çalışanlar ve seyahat edenler için uygun bir cihaz haline geliyor. TCL NXTWEAR AIR, film izlerken gelişmiş bir görüntüleme deneyimi de sunuyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı spor müsabakaları ve sevilen filmler, kısa yolculukları veya uzun seyahatleri heyecanlı hale getiriyor.
1080p çift mikro OLED ekrana sahip olan TCL NXTWEAR AIR, bol ayrıntılı, güçlü, zengin ve canlı renklerin yanı sıra derin gölgeler ve siyahın koyu tonlarını sunuyor. Aynı zamanda sinemadaki gibi 4 metre uzaklıktan 140 inç büyüklüğe eşdeğer geniş ve sürükleyici bir izleme ortamı yaratıyor.
Her açıya 47 piksel sığdıran TCL NXTWEAR AIR sinemadaki gibi netlik sunarken, çift hoparlörüyle stereo sesleri de oynatıyor. Daha özel bir izleme deneyimi için kullanıcılar kendi kablolu ya da kablosuz kulaklıklarını TCL NXTWEAR AIR'e bağlayabiliyor.
TCL, ikinci nesil gözlükleri olan NXTWEAR AIR'ı konfora ve tarza odaklanarak geliştirdi. Standart lenslerle birlikte sadece 75 gram ağırlıkta olan bu ekranlar kullanıcıya hafifliğini hissettiriyor. Özelleştirme seçenekleri kapsamında NXTWEAR AIR'da iki değiştirilebilir ön lens bulunuyor. Bu sayede her kullanıcı bireysel tarzını yansıtabiliyor.
NXTWEAR AIR laptopla da eşleşebiliyor. Böylece evinde monitör için bir alan olmadığında bile uzaktan çalışan profesyonel kullanıcılar ve öğrenciler ikinci bir ekrana dönüşüyor.
NXTWEAR AIR, Type-C girişi sayesinde şarj gerektirmeyen "tak ve kullan" özelliğine de sahip. NXTWEAR AIR bu sayede yüzden fazla akıllı telefonla uyumlu hale gelerek, birçok cihazla birlikte çalışabiliyor.
Çalışmadan eğlenceye birçok amaçla kullanılabilen NXTWEAR AIR, kişiye özel bir oyun salonu haline geldiği için oyuncuların da en yakın arkadaşı oluyor. Gözlüğün eşleştiği cihaz Bluetooth kumandaya bağlandığında oyun deneyimi daha da iyileşiyor.
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