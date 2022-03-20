TECNO CAMON 18P, Ultra Net ve Sabit bir Çekim Deneyimi ile Türkiye'de!

Kamera ve mobil teknolojilere dair en iyi özellikler TECNO Mobile CAMON 18P'de bir araya geliyor.

TECNO CAMON 18P, Türkiye'de!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Pokémon Go Artık Türkçe!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
iOS'ta Yıllardır Olan Özellik, Android 13 ile Nihayet Android'e de Geliyor
Meta'nın Başı, Facebook'taki Yanıltıcı Kripto Reklamları Nedeniyle Dertte
Microsoft, Favori Windows Uygulamanızı Öğrenmek İstiyor
Elon Musk, Starship ile İnsanları Mars'a Taşıma Hedefini Yine Erteledi
Razer Gold ile Call of Duty: Mobile'a Özel Fırsatlar

 

 