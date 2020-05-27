İnternet Hızı En Fazla Ne Kadar Olabilir? İşte Dünyanın En Hızlı İnterneti

Avustralya'daki 3 araştırmacı dünyanın en yüksek internet hızını kaydetti. Bu hız ile, sadece 1 saniyede 1.000 HD film indirmek mümkün.