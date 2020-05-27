İnternet Hızı En Fazla Ne Kadar Olabilir? İşte Dünyanın En Hızlı İnterneti

Avustralya'daki 3 araştırmacı dünyanın en yüksek internet hızını kaydetti. Bu hız ile, sadece 1 saniyede 1.000 HD film indirmek mümkün.

  • Ercan Uğurlu
Dünyanın En Yüksek İnternet Hızı Belli Oldu

İnternet hızınızdan memnun musunuz bilmiyoruz, ancak dünya geneline baktığımızda ülke olarak çok yüksek hızlara sahip olmadığımız ortada. Dünyanın 5G'ye adım adım geçtiği günümüzde, ülkemizde halen altyapı problemlerinin sürdüğü açık. Ancak normların yükselmesi herkesin refahı için önem arz ediyor. Avustralya'daki araştırmacılar da bunun için uğraşıyor.

3 araştırmacı dünyanın en yüksek hızını Avustralya'da ölçümlemiş. Araştırmacılar bu iş için Micro-Comb adından bir cihaz kullanmışlar. Mevcut telekom donanımından daha hafif ve daha küçük olan bu cihaz ile 80 lazer yoluyla iletişim sağlanırken, mevcut internet altyapısı üzerinden sayede en verimli internet hızına ulaşılmış.

Araştırmacılar bu yolla saniyede tam 44.2 Terabit internet hızına ulaşmayı başarmışlar. Bu performans ile saniyede 1000 HD film indirmek mümkün.

Dr. Bill Corcoran (Monash), Profesör Arnan Mitchell (RMIT) ve Profesör David Moss (Swinburne) tarafından oluşan bu ekip, yaptıkları çalışma sonrası bulundukları açıklamada, "Şu anda mevcut korona virüs pandemisi sebebi ile uzaktan çalışma ve sosyalleşme için internetten bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş şekilde yararlanıyoruz. Bu da bize internet bağlantı performansımızın kapasitesini ölçeklendirmemiz gerektiğini bizlere gösterdi," dedi.

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