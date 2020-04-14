Teknoloji ve İnovasyon Ev Hayatını Kolaylaştırıyor

Ocak ve Mart ayları arasında ev cihazlarındaki veri kullanımı 2019'a göre yüzde 16 artarken, akıllı cihazlar yüzde 30'a varan artışla öne çıkıyor. Eğitim ve çalışmanın da ev hayatına katıldığı bu dönemde yeni nesil teknoloji ürünleri çalışmalarımızı kolaylaştırıyor, vakit kazandırıyor ve ev işlerini pratik hale getiriyor.