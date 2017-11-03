Teknolojinin öldürdüğü 9 şey!
Teknoloji, bazen koca bir sektörü bile yok edebiliyor! İşte teknolojinin hayatımızdan sildikleri...
Teknolojinin kaydettiği aşamalar, dünyanın da değişmesi anlamına geliyor. Bu değişimin hızı ise giderek artıyor. Google'ın "robot otomobilleri" etrafta dolaşıyor, bunun yanında istediğiniz bilgiye cebinizde taşıdığınız bir cihazla erişebiliyorsunuz.
Ancak teknoloji sadece hayatımıza yenilik getiren bir olgu değil ve bazen koca endüstrileri yok edebiliyor. Gündelik kullandığımız bir cihaz, teknoloji sayesinde işe yaramaz hale gelebiliyor. Bu ise nasıl eğlendiğimizden nasıl alışveriş yaptığımıza tüm hayatımızı etkileyebiliyor. Bu makalemizde gelişen teknolojinin işe yaramaz hale getirdiği 9 ürünü, geleneği veya fikri bir araya getirdik.
1. TV çerçeveleri
1950'deki televizyonların çerçeveleri, ekranları kadar genişti. Yıllar içinde ekran teknolojisi büyük adımlar atsa da kenarlar için aynısı söz konusu olmadı. Yakın zamanda çıkmış düz ekranlar arasında kocaman bir siyah çerçeveyle gelenlerin sayısı hiç de az değil.
Bugün ise çerçevelerin soyu tükenmek üzere. Yerden tasarruf etmeyi amaçlayan LED panellerin en büyükleri bile çok ince çerçevelere sahipler. Akıllı cepler ve tabletler gibi küçük cihazlar ise "kenardan-kenara" ekranlarla geliyorlar ve neredeyse çerçevesizler.
2. Kablolar
Kablolar, sandığımızdan daha dayanıklı çıktılar. Ancak kablosuz soundbar'lar, spagettiyi andıran kablo karmaşasını ortadan kaldırıyorlar. Birçok akıllı cep kablosuz olarak eşitlenebiliyor, bazıları kablosuz şarj olabiliyor. Kablosuz ağ depolama ürünlerinin sayısı artıyor, televizyonlar, iPad'e medya akışı bile yapabiliyor. Henüz kablolardan tamamen kurtulmamış da olsak, sanırız bu amaca sadece birkaç sene uzaktayız.
3. Diskler
Bill Gates, Blu-Ray için "dünyanın göreceği son disk biçimi" demişti ve haklı çıkmışa benziyor. iTunes parçalarından Netflix gibi üyelik sistemiyle çalışan hizmetlere dijital içeriğe giderek daha çok bağlanıyoruz. Paketlenmiş yazılımlar yerine uygulamalara, CD'ler yerine MP3'lere, FLAC'lere ve AAC'lere sahibiz. DVD kullanmak yerine internetten indiriyoruz. Optik diskler; C90 kasetleri ve 8 parçalık kartuşlar ile aynı kaderi paylaşmak üzereler.
4. Video kameralar
Kameralar, iki alanda sergiledikleri gelişmeyle öne çıkıyorlar. Akıllı cepler, günümüzde 4K çözünürlüğünde iyi kayıtlar yapabiliyorlar. Bunun yanında dijital SLR kameralar da video kaydı yapabiliyor. Akıllı cepler, çoğumuz için kompakt kameraların yerini almış durumda. Cepler, gelecekte kameraları sadece profesyonellerin kullandığı bir cihaz haline getirebilir.
5. Sabit telefonlar
Sıradan bir kişi için sabit telefon artık önem taşımıyor. Sizi aramak istediğimizde, içinde insanların yaşadığı bir evde, masanın üstündeki telefonu aramak yerine, beraberinizde taşıdığınız telefonu arıyoruz.
Tüketiciler için sabit telefon, genellikle ADSL bağlantısıyla beraber gelen bir eşantiyon halini almış durumda.
6. Gizlilik
Bir gün, sürekli kameralar tarafından kaydedilmediğimiz, cep telefonumuz ve internet tarayıcımız tarafından takip edilmediğimiz zamanlara şaşkınlıkla bakacağız. Akıllı cepli, sosyal medyalı dünyamız, şirketlerin (ve devletlerin) hakkımızda inanılmaz derecede detaylı bilgiler toplamasına izin veriyor. Toplanan bilgiler arasında kim olduğumuz, nelere önem verdiğimiz, nerelere gittiğimiz, ne satın aldığımız, kimle konuşmaktan hoşlandığımız ve fazlası var.
7. Netbook'lar
Çıktıktan sonra Windows'lu PC'lerin fiyatlarını aşağı çeken, ardından ortadan kaybolan netbook'lar, çoktan tarihe gömüldü bile. IHS'den Craig Stice, zamanında iPad ve "taklitçilerinin" 2010'da zirve yapan ve 32 milyon birim satış yapan Netbook'lara olan ilgiyi büyük ölçüde etkilediğini söylüyordu. Ve bunda hiç de yanılmadı...
8. 3 boyutlu gözlükler
3 boyutlu televizyonlar ile 3D teknolojisi, bir kez daha başarısızlığa uğramış durumda. BBC'nin yaptığı farklı anketler, kullanıcıların yüzde 50'sinden daha büyük bir kısmının 3D gözlüklere dayanamadığını, satılan 3D TV'lerin ise çoğunlukla 3D içerik izlemekte kullanılmadığını söylüyor.
9. Kibarlık
Markette alışveriş yaptıktan sonra kasa önünde ödeme yaparken kulaklıklarını çıkarmayan insanlar, beraber olduğu arkadaşlarını dinlemeyen, bunun yerine sosyal ağlarda takılan insanlar, otobüste kulaklıklarından çıkan tiz sesle etrafındakileri rahatsız ederek yolculuk eden insanlar, iPad'iyle konserde fotoğraf/video çekerken görüş açınızı kapatan insanlar ve fazlası. Otomobillerin insanları cahil, akılsız varlıklara dönüştürdüğü söyleniyordu; teknolojik cihazların da çok benzer bir etki yarattığını öğrendik...
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