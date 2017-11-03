Teknolojinin öldürdüğü 9 şey!

Teknoloji, bazen koca bir sektörü bile yok edebiliyor! İşte teknolojinin hayatımızdan sildikleri...

Teknolojinin öldürdüğü 9 şey!

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