Koronavirüs'te Beklenemeyen Oldu; Yeni Bir Gen Daha Bulundu

COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün RNA'sında, başka bir gen dizisi ile üst üste durduğu için şimdiye kadar görülmeyen bir gen olduğu tespit edildi. Peki bu genin bulunması, bizim için ne anlama geliyor?