Telefon Üretiminden Çıkan LG, Şimdi de Önemli Hizmeti LG Pay'i Kapatıyor!

LG, akıllı telefon üretiminden çıkacağını açıklamasının ardından, bir hizmetini de sonlandıracağını açıkladı. Droid Life'ın haberine göre, Koreli elektronik devi müşterilerine LG Pay sanal cüzdan hizmetini sonlandıracağı bilgisini iletti. Yıl boyunca yavaş yavaş devreden çıkarılacak olan hizmetin nihai kapanma tarihi 1 Kasım olarak belirlendi.
Kore'deki lansmanından iki yıl sonra ABD'ye de gelen hizmeti kapatma kararı hiç de şaşırtıcı değil. Nisan ayında mobil bölümünü kapatan LG, hemen arkasından Mayıs ayının sonunda da akıllı telefon üretim hattını durdurdu. Şirketin ödeme hizmeti, V50 5G, V40, G7 ve V35'e sunulmadan önce G8 Thinq'te hayata geçmişti ve gelecekteki tüm LG amiral gemilerinin bir parçası olması planlanıyordu. Ancak, hizmet, Android'de Google Pay ve Samsung Pay ile iOS'ta Apple Pay gibi baskın rakiplerin karşısında rekabet etmekte zorlandı ve sonunda kapanma kararı aldığı görülüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın