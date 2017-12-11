Telefonu Vücudumuz Şarj Edecek!
Samsung'un yeni patenti, cep telefonunu şarj etmek için şarj cihazı yerine doğrudan "kendi vücudumuzu" kullanacağımızı söylüyor!
Samsung, akıllı giyim için bir süredir gizemli hareketler içerisinde, ama LetsGoDigital tarafından ortaya çıkartılan yeni bir patent, insanların gerçekten satın alabileceği akıllı kıyafetlerin pek de uzak olmadığını gösteriyor.
Spesifik olarak bu patent, akıllı kıyafetin, giyen kişinin hareketlerinden enerji aldığı bir sistemi anlatıyor; yani bu teknoloji ile örneğin tişörtünüzdeki sürtünmelerden enerji alıp telefonunuzun şarj edilmesi gibi şeyler mümkün olabilecek.
Patent içinde bulunan diyagramlar, kıyafetin birçok kısmına yayılmış birçok sensör gösteriyor. Görünüşe bakılırsa bu fikir her tür kıyafete uygulanabiliyor, ceketler, tişörtler, şapkalar, eldivenler ve ayakkabılar gibi.
Tabi bu tarz patent başvurularındaki her zamanki kural yine geçerli: Bu sadece firmanın bu konularda araştırma yaptığını, fikirleri olduğunu gösteriyor ve böyle bir teknolojinin gün yüzü göreceğinin garantisi yok. Ama en azından Samsung'un akıllı giyim piyasasına ciddi bir enerji tasarrufu fikriyle girme niyeti olduğu açık.
H. Hüseyin Öztürk
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