Telefonu Vücudumuz Şarj Edecek!

Samsung'un yeni patenti, cep telefonunu şarj etmek için şarj cihazı yerine doğrudan "kendi vücudumuzu" kullanacağımızı söylüyor!

Telefonu vücudumuz şarj edecek

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