Telefonunuz, Covid-19 Araştırmalarına Katkıda Bulunabilir

Yeni bir uygulama, telefonun işlem gücüyle Corona virüsüyle ilgili araştırmalara yardımcı olmanızı sağlıyor.

Telefonla Covid-19 ile mücadele

Covid-19 salgınıyla mücadeleye oturduğunuz yerden katkıda bulunmak isteyenler için artık yeni bir yol var. İngiltere'nin mobil sağlayıcılarından Vodafone, telefonunuzla araştırmalara katılmanıza yardımcı oluyor.

Araştırmalara yardımcı olmak için telefonunuz, siz uyurken veriler üzerinde analizler gerçekleştiriyor. DreamLab'in yürüttüğü projede telefonların gücü bir araya getirilerek Corona virüsünü durdurmaya yönelik araştırmalara katkıda bulunuluyor. Bu nedenle ne kadar çok kişi DreamLab uygulamasını indirip kullanırsa, bilim adamlarının analiz edilen verilerden faydalanma olasılığı o kadar artıyor.

DreamLab uygulamasının yalnızca Wi-Fi üzerinden bağlıyken çalıştığı vurgulanıyor. Bunun yanında uygulama, arka planda yalnızca siz telefonu kullanmıyorsanız çalışıyor, bu nedenle herhangi bir yavaşlamaya yol açmaması gerekiyor. Ancak uygulama arka planda çalışarak pilinizi daha hızlı tüketebilir.

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