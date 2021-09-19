İnsanlarla İlgili Bir Şaşırtıcı Keşif Daha: Yer ve Zaman Hiç Fark Etmiyor!

Yeni bir araştırma, insanlarla ilgili şaşırtıcı bir durumu ortaya çıkarttı: Bir arada olmasak ya da aynı zamanda izlemesek bile, vücudumuzun bir filme (ya da müziğe) verdiği tepkiler neredeyse aynı!