İnsanlarla İlgili Bir Şaşırtıcı Keşif Daha: Yer ve Zaman Hiç Fark Etmiyor!

Yeni bir araştırma, insanlarla ilgili şaşırtıcı bir durumu ortaya çıkarttı: Bir arada olmasak ya da aynı zamanda izlemesek bile, vücudumuzun bir filme (ya da müziğe) verdiği tepkiler neredeyse aynı!

  • Levent Öztürk
İnsanlarla İlgili Bir Şaşırtıcı Keşif Daha!

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