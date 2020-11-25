Samsung Galaxy A12 ve Galaxy A02s Tanıtıldı. İşte Özellikleri ve Fiyatları

Samsung, 2021 Galaxy telefon modellerini tanıtmaya şimdiden başladı. Uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Galaxy A02s ve Galaxy A12, resmi olarak tanıtıldı. Özellikleri ve fiyatları, haberimizde...