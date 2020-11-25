Samsung Galaxy A12 ve Galaxy A02s Tanıtıldı. İşte Özellikleri ve Fiyatları

Samsung, 2021 yılı ürün gamında yer alan iki yeni bütçe dostu akıllı telefonunu tanıttı. Galaxy A12 ve Galaxy A02s, Samsung'un açıklamasına göre, uygun fiyata uzun pil ömrü, büyük ve etkileyici bir ekran, güçlü kameralar sunuyor.
Samsung Galaxy A02s Özellikleri ve Fiyatı
Samsung Galaxy A02s, 6.5 inç'lik, HD+ çözünürlüklü bir TFT ekranla geliyor. Ekran, Samsung'un tanımıyla Infinity-V tasarımına sahip; yani damla çentikli. Bu çentik, 5 megapiksellik bir kameraya ev sahipliği yapıyor. Arkadaki kamera sistemi ise 3 lensten oluşuyor. Bu lensler, sırasıyla 13 megapiksellik ana lens, 2 megapiksellik derinlik lensi ve 2 megapiksellik makro lensi.
Telefonun kalbinde 8 çekirdekli, 1.8GHz'lik bir işlemci bulunuyor ancak bu işlemci hakkında başka bir bilgiye henüz sahip değiliz. Dahili depolama alanı 32GB ve telefonun RAM büyüklüğü 3GB. Tabii ki, Galaxy A02s'te bir de bellek kartı yuvasına yer verilmiş.
5.000mAh'lık oldukça büyük bir bataryaya sahip olan telefon, 15W hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Telefonda olmayan ise, parmak izi sensörü. Samsung'un bu telefonda neden bir parmak izi sensörüne yer vermediğini anlamak biraz zor; zira piyasadaki giriş seviyesi telefonların bile neredeyse hepsinde bir parmak izi sensörü bulunuyor.
Samsung Galaxy A02s'in fiyatı tam olarak açıklanmış değil. Ama 200 Euro'nun altında bir fiyata sahip olacağını biliyoruz.
Samsung Galaxy A12 Özellikleri ve Fiyatı
Galaxy A12'nin ekranı, küçük kardeşi Galaxy A02s ile aynı: 6.5 inç'lik, HD+ çözünürlüklü, Infinity-V TFT ekran. Ama konu güce gelince, Galaxy A12 farkını ortaya koyuyor. Telefonun kalbinde yine 8 çekirdekli bir işlemci bulunuyor ama bu kez 4 çekirdek 1.8GHz hızında çalışırken, diğer 4 çekirdek 2.3GHz hıza ulaşıyor.
Galaxy A12'de 3, 4 ve 6GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği bulunuyor. Dahili depolama seçenekleri de 32, 64 ve 128GB. Bu telefonda da, Galaxy A02ste olduğu gibi bir bellek kartı yuvasına yer verilmiş durumda.
Telefonun selfie kamerası 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. Arkada ise, bu kez 4 lensli bir kamera sistemi bizi bekliyor: 48 megapiksllik ana lens, 5 megapiksellik ultra-geniş açı lensi, 2 megapiksellik derinlik lensi ve 2 megapiksellik makro lensi.
Galaxy A12'de, Galaxy A02s'in aksine bir parmak izi sensörü de bulunuyor. Bu sensör, telefonun yan kısmına yerleştirilmiş durumda. Telefonun bataryası ise, 5.000mAh kapasiteye sahip.
Samsung, Galaxy A12'nin fiyatını da kesin olarak açıklamazken, yine 200 Euro'nun altında olacağının garantisini veriyor. Ama Galaxy A12'nin, Galaxy A02s'ten daha pahalı olacağı kesin.
Her iki telefonun da, 2021 yılının başında piyasada olması bekleniyor.
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