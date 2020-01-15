Teracube: Bu Telefon, "Dünyayı Kurtaracak"

CES 2020'de, her zaman olduğu gibi yine yenilikçi ürünler gördük. Bunlar arasında OnePlus'ın arka kameralarını gizleyebilen OnePlus Concept One telefonu ile en ucuz 5G telefon TCL 10 5G modeli yer almıştı. Öte yandan bir Kickstarter projesi ise sessiz sedasız bir köşede tüketicilerle buluşmuş, ancak vadettiği 4 yıl sözü ile konuşulması gereken modellerden birine imza atmış.
Teracube, bir Kickstarter projesi olarak ortaya çıkmış bir akıllı telefon. Teracube'ün alameti farikası ise 4 yıl boyu garanti sunması.
Dünyanın ilk 4 yıl garanti süresine sahip telefonu olarak anılan Teracube, 4 yıl boyunca, ilk günkü gibi çalışma sözü veriyor. Böylece akıllı telefon değiştirme sıklığının azalması gerektiğine vurgu yapan şirket, artan elektronik atıklara karşı böylesi bir kullanım için "gezegen için daha iyi" şeklinde bir savunma geliştiriyor. Ayrıca telefonunu "Dünyayı kurtaracak telefon" olarak tanımlıyor.
Teracube kurucuları CEO Sharad Mital ve Başkan Yardımcısı Anthony Tsim, kusurlu olabilecek telefonları bu süre içinde ücretsiz olarak değiştireceklerinin sözünü veriyor. Ayrıca yine bataryayı da ücretsiz olarak değiştirme taahhütünde bulunuyor. Eğer telefonun ekranı parçalanırsa ise, 40 dolar sabit ücretle değişim garantisi veriyor.
Teracube Özellikleri
Peki Teracube'ün özellikleri neler?
Teracube, Snapdragon 660 ile rekabet edebilecek yapıda olan 12nm fabrikasyon süreci eseri 8 çekirdekli MediaTek P60 yonga setini üzerinde taşıyor. 6 GB RAM ve 128 GB hafıza sahip olan telefon, microSD kart yuvası yoluyla 256 GB ek alan sunuyor.
12 MP + 5 MP arka kameraları bulunduran Teracube, ön tarafa bakan 8 MP ölçekli bir selfie kamerasına sahip. 3400 mAh kapasitesinde batarya ile günü rahat çıkartacak gibi görünen telefonda Android 9 işletim sistemi hazır bulunuyor.
Teracube, 2020'nin bahar aylarında satışa çıkacak. Teracube hakkında daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.
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