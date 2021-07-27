Tesla'dan, Elon Musk'ın Yüzünü Güldürecek İnanılmaz Rekor...

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın açıklamasına göre şirketin karı, 2021 mali yılının ikinci çeyreğinde 1,1 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekorun kırılmasını sağladı.
Detaya girersek karşımıza çıkan manzara daha da etkileyici. Şirketin net karı yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 998 artmış durumda. Tesla'nın net karı geçen yılın ikinci çeyreğinde 104 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Bu da, net karın 1,1 milyar dolara çıktığı anlamına geliyor. Böylece şirket, kar konusunda ilk kez bir çeyrekte 1 milyar doları aşmış oluyor.
Şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artışla 11,9 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın ikinci çeyreğinde 6 milyar dolar gelir elde etmişti.
Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,44 dolar olan hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 1,45 dolara kadar yükselmiş durumda.
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