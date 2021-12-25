Tesla'dan inceleme haberinden sonra geri adım var

Tesla, otomobil hareket halindeyken oyun oynama özelliğini, Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA), soruşturma kararının ardından kaldırma kararı aldı.

Tesla, soruşturma sonrası oyun oynama özelliğinde geri adım attı

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