Tesla'dan inceleme haberinden sonra geri adım var

Tesla, araç hareket halindeyken ön panelde bulunan ekranda bazı oyunların oynanmasına izin veriyordu. Özellik oyuncuların bir oyuna başlamadan önce "yolcu olduklarını" kabul etmelerini istiyordu. Ancak Tesla'nın bu özelliği tepki çekti ve ister yolcu ister sürücü olsun, sürücünün dikkatini dağıtacağı iddia edildi.
The Verge'e göre Tesla Model 3'te araba hareket halindeyken Sky Force Reloaded, Solitaire ve The Battle of Polytopia'yı oynanabiliyordu.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın sunduğu "Passenger Play" hizmetini inceleme kararı aldı. Ajansın Kusur Soruşturma Ofisi'nden yapılan ön değerlendirme, 2017'den bu yana satılan yaklaşık 580.000 Model 3, S, X ve Y aracı kapsıyor.
Tesla Geri Adım Attı: Araç Hareket Halindeyse Kilitlenecek
İncelemelerin ardından Tesla'da yeni bir karar aldı. Buna göre, bir yazılım güncellemesiyle birlikte 'Passenger Play' artık araç hareket halindeyken kilitlenecek ve kullanılamaz hale gelecek.
New York Times, bu ayın başlarında bir Tesla Model 3 sahibinin, aracı hareket halindeyken dokunmatik ekrandan bazı oyunlar oynayabildiğini keşfettiğini duyurmuştu.
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