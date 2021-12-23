Tesla'nın Passenger Play Özelliği, Şirketi Yine Hedef Tahtasına Oturttu!

Tesla, otomobil içinde oyun oynanmasına imkan veren Passenger Play özelliği nedeniyle bir kez daha kendisini hedef tahtasında buldu!

Tesla'ya Passenger Play soruşturması!

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