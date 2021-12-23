Tesla'nın Passenger Play Özelliği, Şirketi Yine Hedef Tahtasına Oturttu!

Tesla, araç hareket halindeyken ön panelde bulunan ekranda bazı oyunların oynanmasına izin verdiği iddiası ile dava konusu oldu. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla'nın sunduğu "Passenger Play" hizmetini inceliyor.
Ajansın Kusur Soruşturma Ofisi'nden yapılan ön değerlendirme, 2017'den bu yana satılan yaklaşık 580.000 Model 3, S, X ve Y aracı kapsıyor. Bu özellik, oyuncuların bir oyuna başlamadan önce "yolcu olduklarını" kabul etmelerini isterken, bu seçeneğin ister yolcu ister sürücü olsun, sürücünün dikkatini dağıtacağı iddia ediliyor.
Tesla'nın yaz aylarında sunduğu bir güncellemenin, bir araba hareket halindeyken üç oyunu oynanabilir hale getirdiği belirtiliyor. O zamandan önce, Passenger Play yalnızca araç park halindeyken kullanılabiliyordu.
Tesla, söz konusu iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.
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