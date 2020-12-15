Tesla, Model S ve Model X Üretimini, Bir Süreliğine Durduruyor!

Devam etmekte olan salgına rağmen, Tesla'ya gelen siparişler durmuyor. Ancak görünene göre bu talep, firmanın üst seviye EV'lerini kapsamıyor. CNBC'nin elde ettiği firma içi bir Tesla e-postasında açıklanana göre otomobil üreticisi, 24 Aralık ve 11 Ocak arasında, yani 18 gün boyunca Model S ve Model X üretimini durdurmayı planlıyor. Ayrıca sızıntıya göre, firmanın araçları için talep çeyrek boyunca tedarikten "çok daha fazla" durumdaydı ve bu yüzden de daha ucuz olan Model 3 ve Model Y araçlarına ilginin yüksek olduğu tahmin edilebilir.
E-postadan anlaşıldığı üzere çalışanlar, bir haftalık ödeme, bir süre ücretli izin ve diğer ekiplerle çalışmak için "sınırlı ücretli fırsatlar" kazanacaklar. Ancak yine de bu durum çalışanların beş günlük ücretinin ödenmeyeceği anlamına geliyor.
Tesla ise PR bölümünü kapatmış gibi gözüküyor ve artık yorum isteklerine cevap vermiyor.
Üst seviye araçlara olan talebin düşüşünün büyük bir sürpriz olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Daha ucuz olan EV'lerin üretimi uzun bir süre önce lüks araçları geçmişti. Tesla, 2020'nın üçüncü çeyreğinde toplam 139.300 araçtan sadece 15.200 Model S ve X sundu. Ayrıca geliştirilmiş "Plaid" Model S için artan bir ilgi olduğu da tahmin edilebilir.
Yine de üretimin tamamen durdurulmasının oldukça önemli olduğunu belirtmekte fayda var. Bu durum, Tesla'nın genel stratejisinin son birkaç yıl içerisinde ne kadar değiştiğini gösteriyor. Model 3'ün ilk zamanlarında bile S ve X araçları, serinin önemli parçaları olarak görülüyordu. Şimdi ise niş araçlara dönüşmüş durumdalar. Tesla artık, her ne kadar tipik fiyatların üzerinde olmaya devam etse de, daha genele yönelik araçları hedefliyor ve firmanın önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 25.000 dolarlık bir araç üretmeyi planladığı düşünülürse, bu durumun değişmesinin pek muhtemel olmadığı görülebiliyor.
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