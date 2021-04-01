Tesla ve Toyota'nın, Elektrikli SUV İçin Birlikte Çalışacağı İddia Edildi

Mutlu başlayan ancak 2017 yılında tartışmalarla birlikte kötü biten Tesla - Toyota ortaklığı, bir kez daha gündemde. İddiaya göre Tesla ve Toyota, ortak bir tamamen elektrikli SUV için birlikte çalışmayı amaçlıyor ve bu konuda gizli görüşmelere başladılar bile.