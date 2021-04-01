Tesla ve Toyota'nın, Elektrikli SUV İçin Birlikte Çalışacağı İddia Edildi

Tesla ve Toyota, yaklaşık 11 yıl önce elektrikli araç geliştirme konusunda birlikte çalışmak için ortak çalışacaklarını duyurmuştu. Japon otomobil üreticisi ayrıca, o zamanlar henüz yolun başında olan Tesla'nın hisselerini de satın almıştı. Ama işler iyi başlasa da planlandığı gibi gitmedi. Tesla, sınırlı sayıda üretilen tamamen elektrikli Toyota RAV4 modelleri için pil tedarik ederken, iki şirketin mühendisleri pil tasarımları ve diğer sorunlar konusunda ters düştü. Sonuçta ise Toyota, 2017 yılının ortalarında tüm Tesla hisselerini sattığını ve işbirliğini durdurduğunu açıkladı.
Ancak 2017'nin ardından çok şey değişti. Örneğin Tesla, dünyanın en değerli otomobil üreticisi olarak Toyota'yı geride bıraktı. Ve şimdi Güney Kore gazetesi Chosun Ilbo, iki otomobil üreticisinin tekrar birlikte iş yapmak için gizli görüşmeler yürüttüğünü iddia ediyor. Habere göre görüşmeler, yeni bir küçük elektrikli SUV araç platformunu birlikte üretme üzerinde yoğunlaşıyor.
Ortaklık, Tesla'yı Japonya'da Güçlendirebilir
Haberin detayları ise şu şekilde: Tesla elektronik ve yazılımı tedarik edecek, Toyota ise platformu kendisi sağlayacak. Tesla böylece Toyota mimarisini kullanarak düşük bir maliyetle kompakt bir SUV piyasaya sürebilecek ve belki daha da önemlisi Japonya pazarındaki satış rakamları önemli ölçüde artacak.
Tesla şu anda, Japonya pazarında yılda yaklaşık 1.000 otomobil satıyor. Tesla ve Toyota'dan bu iddia ile ilgili resmi bir açıklama ise gelmiş değil.
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