Tesla Model Y Alanlar, "İki Kere Para Ödüyoruz" Diyerek İsyan Etti

Bir otomobil için aslında 56.000 dolar fazla para ödediğinizi öğrendiğinizde ne yaparsınız? Tesla kullanıcıları bu durumdan mustarip olduklarını ve firmaya şikayetlerini belirttiklerinde herhangi bir yanıt gelmediğini, paralarını geri alamadıklarını belirtiyor.
Tesla Motors Club forumuna gönderilen ilk şikayet Christopher Lee isimli bir kullanıcıdan geliyor. Kullanıcı şikayetini bir YouTube videosu (aşağıda) ile dile getirdi. Tesla Model Y siparişi verdikten sonra Tesla'nın kullanıcıdan iki kere 56.579 dolar çektiği belirtiliyor.
Problemi çözmek için Tesla'ya ulaşmaya çalışmış ancak herhangi bir yanıt alamamış. Aynı problem, ekstradan 53.000 dolar alınan Tom Slattery tarafından da rapor edildi. Ardından bir başka müşteri, Clark Peterson da 71.000 dolar fazla para çekildiğini belirtti. Şikayeti ilettiklerinde ise sorunun bankadan kaynaklandığı ve problemi banka ile çözmeleri gerektiği söylenmiş.
Her ne kadar problem banka ile temasa geçildikten sonra çözülmüş olsa da, bunun sorumluluğunun müşteriye bırakılması ve en başta böyle bir hata yapılması kullanıcılar arasında Tesla ile ilgili soru işaretlerine neden olmuş durumda.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın