Tesla Model Y Alanlar, "İki Kere Para Ödüyoruz" Diyerek İsyan Etti

Bazı Tesla kullanıcıları, Tesla Model Y alırken 71.000 dolara kadar yükselen ek ücretle karşılaştıklarından dolayı isyan bayrağını açtı. Her ne kadar sorun çözülmüş olsa da, Tesla'nın sorunu çözmek için neredeyse hiçbir şey yapmaması tepki almaya devam ediyor.