Tesla Yine Kaza Yaptı, Autopilot Vukuatlarına Bir Yenisi Daha Eklendi!

Tesla'nın otonom sürüşte yaptığı kazaların listesi kabarmaya devam ediyor. Bu kazaların son dönemde artış eğilimi göstermesi, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) bu ayın başlarında soruşturma açmasına neden oldu.
CNN'in haberine göre şimdi de, bir Tesla Model 3 Orlando yakınlarındaki bir Florida Otoyol Devriye aracına çarptı. O sırada diğer bir araca yardım etmek için orada bulunan polis memuru ezilmekten zar zor kurtuldu. Kaza sabah 5'ten hemen önce gerçekleşti. Devriye aracı park konumundaydı ve ışıkları açıktı. Tesla polis aracına çarptıktan sonra durmadı ve gidip diğer bir araca da çarptı. Otoyol devriyesinin raporuna göre Tesla'nın 27 yaşındaki sürücüsü ve diğer aracın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Otonom sürüşte suçlu kim?
Tesla sürücüsünün kaza anında Autopilot özelliğini yanlış kullanıp kullanmadığı belli değil. NHTSA'nın yakın zamanda açılan soruşturması, 2018'den bu yana neredeyse bir düzine benzer kazanın gerçekleşmesinden sonra başladı. Kazalar şimdiye kadar 17 yaralanma ve bir ölüme neden oldu. Kazaların çoğu gece saatlerinde gerçekleşti.
Tesla'nın Autopilot ve Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) teknolojileri, bir otomobilin insan müdahalesi olmadan sürülmesi anlamına gelmiyor. İki sistem de dikkatli bir sürücünün yerini almayı hedeflemiyor ve ikisi de henüz tehditleri bir insan kadar tanıyıp önleyemez.
Autopilot sisteminin güvenlik önlemlerinin, insanların otoyolda yüksek hızlarda sürerken şekerleme yapmasına izin verecek şekilde kolayca atlatılabiliyor olması, sürücünün direksiyon başında dikkatini çekmek için daha fazlasının yapılması gerektiğini gösteriyor. Doğru kullanıldığında otoyol kazalarını pekala azaltabilecek olan bu sistem arada bir bu şekilde problemler çıkartabiliyor. Otomobiller henüz kendi kendilerini kullanamıyorlar ancak sürücülerin de cep telefonları da dahil olmak üzere pek çok nedenden dolayı dikkatleri dağılabiliyor. Bu tür destek sistemleri böyle bir durumda sürücü hatasını otomatik olarak düzeltmeyi de hedefliyor.
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