Tesla Yine Kaza Yaptı, Autopilot Vukuatlarına Bir Yenisi Daha Eklendi!

Tesla'nın Aıtopilot'undan bir vukuat daha: Otomatik sürüşte giden bir Tesla polis aracına çarptı; neyse ki, yaralanan kimse olmadı...

Tesla yine kaza yaptı, bu kez polis aracına çarptı

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