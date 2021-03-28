Tesla'nın Araç İçi Kameraları Kullanma Şekli Tartışmalara Yol Açıyor

Yeni otomobillere giderek daha fazla sürücü destek sisteminin eklenmesi ile beraber firmalar, sürücülerin bu teknolojileri güvenli ve sorumlu bir şekilde kullandıklarından emin olmakla yükümlü hale geliyorlar. Bu yükümlülük genellikle bir sürücü takip sistemi biçimini alıyor ama otomobil üreticilerinin bu verileri takip etme şekilleri büyük farklılıklar gösterebiliyor. Consumer Reports üzerinde yayınlanan yeni bir haber de dikkatleri özellikle Tesla'ya çekiyor.
Sürücü takip sistemleri kullanan diğer otomobil üreticilerinin aksine Tesla, aracın içerisinden görüntü kaydedebilen ve iletebilen kabin-içi kameralar kullanıyor. Araç sahipleri bu programa katılmama seçeneğine sahip ancak bu kutuyu işaretlemeyen kişiler hakkında Tesla muazzam bir bilgi havuzuna erişim hakkı kazanıyor. En büyük problem ise, Tesla'nın bu teknolojiyi kullanma şeklinden doğuyor.
Özellikle Model 3 ve Model Y içerisindeki kabin kameraları, örneğin otomatik acil durum freni olayının gerçekleşmesinden ve hatta bir kazadan anlar öncesini kaydedebiliyor. Daha sonra bu kayıtlar Tesla ile paylaşılabiliyor. Bu sistem, kapalı devre sistemleri kullanan ve verileri iletmeyen veya kaydetmeyen diğer otomobil üreticilerine göre ciddi bir fark gösteriyor. GM, Ford ve Subarı gibi diğer otomobil üreticileri kızılötesi kameralar kullanarak göz hareketini ve başın eğilmesini takip ediyor ve sürücünün dikkatinin dağıldığı durumları sistemin fark etmesini sağlıyor. Yani verileri bir merkeze göndermiyor. Ayrıca sürücülerin yüzlerinin kameraya yansıması da söz konusu olmuyor. Tesla ise hem gerçek kayıt yapıyor, hem de bu kayıtları merkeze gönderebiliyor.
CR, Tesla'nın kayıtları gibi verilere kimlerin erişebileceğini belirleyen korumaların olduğunu belirtirken, kullanılan sistem sebebiyle bu verilere bir başka kişinin erişmesinin mümkün olabileceğini de söylüyor. Ayrıca CR, sürücülerin rızası alınmış olsa da yüzleri gözüken yolcuların rızasının alınmadığını vurguluyor.
Ne yazık ki Tesla'nın bir kamu ilişkileri bölümü olmadığı için firma henüz konu hakkında yorum yapmış değil...
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