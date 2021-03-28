Tesla'nın Araç İçi Kameraları Kullanma Şekli Tartışmalara Yol Açıyor

Tesla'nın araç içi kameralarını kullanma şeklinin diğer otomobil üreticilerinden farklı olması, yeni bir tartışmayı da beraberinde getirmiş gibi görünüyor.

  • Levent Öztürk
Tesla'nın araç içi kameraları tartıılıyor

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