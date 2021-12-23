Dünyanın En Popüler Web Siteleri Açıklandı, Google.com Tahtını Kaybetti!

Büyük bir sürpriz içeren 2021 yılının en popüler internet siteleri listesi açıklandı. Yıllardır 1 numaranın sahibi olan google.com, artık ikinci sırada. 1 numaranın yeni sahibi ise...