Dünyanın En Popüler Web Siteleri Açıklandı, Google.com Tahtını Kaybetti!

Video paylaşım platformu TikTok, 2021 yılında dünyanın en popüler web sitesi seçildi. İnternet devi Cloudflare, Radar hizmeti aracılığıyla toplanan verilere dayanarak 2020 ve 2021 için en popüler 10 web sitesi alan adının listesini yayınladı ve TikTok.com'un Google.com (#2), Facebook.com (#3), Microsoft.com (#4) ve Apple.com (#5) gibi devleri geçerek bir numaraya yükseldiğini gösterdi.
Verileri detaylı bir şekilde inceleyen Cloudflare, TikTok'un ilk olarak 17 Şubat 2021'de bir numaraya ulaştığını ve ay boyunca birkaç kez daha bu konuma ulaştığını söylüyor. Ancak 10 Ağustos 2021 tarihi ile 1 numaralı konuma düzenli bir şekilde yerleşmeye başlamış. TikTok'un lider olmadığı günlerde ise birincilik konumu tabii ki yılların 1 numarası Google'a ait oldu.
Bir blog gönderisinde Cloudflare, sonuçların "1.1.1.1 Genel DNS Çözümleyicisinden elde edilen toplu verilerden" ve Cloudflare'ın küresel internet trafiği kalıpları hakkında sahip olduğu bir "veri aralığından" çıkarıldığını açıkladı.
YouTube, Superbowl reklamlarının çevrimiçi hale geldiği 2 Şubat'ta ve bir fitness eğitmeni videosunun videosunun viral bir sansasyon haline geldiği ve mimler aracılığıyla ölümsüzleştiği Myanmar darbesinden sonraki gün öne çıktı.
Facebook, "kendimizi arabanın dışına kilitledik" fiyaskosunun gerçekleştiği Ekim 2021 hariç, çoğunlukla 3. sırada yer aldı. O günlerde, Facebook sadece 4. sıraya düşmeyi başardı ve bu da sırasıyla dördüncü ve beşinci sıralara tutunan Microsoft'un ve Apple'ın genel başarısını gösteriyor.
Ayrıca Cloudflare'in raporunda Squid Game'in Netflix'in konumu üzerindeki etkilerini, e-ticaret devleri arasındaki mücadeleyi ve 2022 ve sonrasında meta odaklı web sitelerinden neler bekleyebileceğimiz de tartışılıyor.
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