Dünyanın En Popüler Web Siteleri Açıklandı, Google.com Tahtını Kaybetti!

Büyük bir sürpriz içeren 2021 yılının en popüler internet siteleri listesi açıklandı. Yıllardır 1 numaranın sahibi olan google.com, artık ikinci sırada. 1 numaranın yeni sahibi ise...

  • Levent Öztürk
google.com, artık 1 numara değil...

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