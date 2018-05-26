Tesla'nın Yeni SUV'u Model Y Geliyor!

Elon Musk, Tesla'nın yeni SUV modeli Model Y'nin ne zaman karşımıza çıkacağını açıkladı (gibi...)

Tesla'nın Yeni SUV'u Model Y Geliyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Test ettik, ödedik, geçtik!

11 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Bu Zararlı Yazılım DNS'i Ele Geçiriyor!
YouTube Mesajlaşma Masaüstüne Geldi
Honor 10 İnceleme
Tesla'nın Yeni SUV'u Model Y Geliyor!
WhatsApp'ta Engellemeyi Aştıran Sorun

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir