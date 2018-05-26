Tesla'nın Yeni SUV'u Model Y Geliyor!
Elon Musk, Tesla'nın yeni SUV modeli Model Y'nin ne zaman karşımıza çıkacağını açıkladı (gibi...)
Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı seri duyurulardan vazgeçecek gibi gözükmüyor. Tesla yöneticisi gizemli Model Y SUV'un 15 Mart 2019 tarihinde tanıtılabileceğini, "çünkü Ides of March'ın (Roma döneminde genellikle borçların ödenmesi için verilen son tarih, 15 Mart. Ayrıca Julius Caesar'ın suikast tarihi olarak da geçiyor.) kulağa güzel geldiğini" söyledi. Daha sonra da tanıtımın 2018'in sonu ile 2019'un ortası arasında herhangi bir tarihte olabileceğini söyledi.
Model Y üretiminin 2020 yılı için planlandığı düşünülürse bu zamanlamanın mantıklı göründüğü söylenebilir. Ancak Tesla'nın üretim sorunlarıyla da ünlü olduğunu unutmamak gerekiyor. Firmanın en son karşılaştığı üretim problemlerinden biri, haftada 5.000 Model 3 üretme hedefi ve yaşadığı üretim duraklamalarıydı. Zamanın, Tesla için oldukça göreceli gözüktüğü de söylenebilir...
Levent Öztürk
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