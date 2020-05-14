The Last of Us Part II Türkçe Dil Seçeneği İçin Yeni Gelişme!

2013 yılında piyasaya çıkan ve çıkışından beri onlarca ödül alan The Last of Us serisinin ikinci bölümü için geri sayıma geçildi.

İşte The Last of Us Part II'yi Seslendirecekler

2013 yılında piyasaya çıkan ve çıkışından beri onlarca ödül alan The Last of Us serisinin ikinci bölümü için geri sayıma geçildi. Bu yılın merakla beklenen PlayStation®4'e özel oyunu The Last of Us Part II, 19 Haziran 2020 tarihinde Türkçe dublaj, altyazı ve menü seçenekleriyle oyun severlerle buluşacak.

Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us Part II için Türkçe seslendirme kadrosu ünlü isimleri bir araya getiriyor. Oyunda Ellie karakterini Nihan Omuz, Joel karakterini ünlü ses sanatçısı Zeki Atlı, Tommy karakterini ise ünlü oyuncu Murat Serezli seslendiriyor. 

The Last of Us Part II için seslendirme kadrosu şu şekilde;

Ellie – Nihan Omuz

Joel – Zeki Atlı

Tommy – Murat Serezli

Jesse – Arda Aydın

Dina – Seda Özelsoy

Lev – Gülnur Badakal

Yara – Işıl Kılıç

The Last of Us Part II Ne Zaman Çıkacak?

The Last of Us Part II, 19 Haziran 2020 tarihinde PlayStation 4'e özel olarak piyasaya çıkacak.

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