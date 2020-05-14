The Last of Us Part II Türkçe Dil Seçeneği İçin Yeni Gelişme!

2013 yılında piyasaya çıkan ve çıkışından beri onlarca ödül alan The Last of Us serisinin ikinci bölümü için geri sayıma geçildi. Bu yılın merakla beklenen PlayStation®4'e özel oyunu The Last of Us Part II, 19 Haziran 2020 tarihinde Türkçe dublaj, altyazı ve menü seçenekleriyle oyun severlerle buluşacak.
Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us Part II için Türkçe seslendirme kadrosu ünlü isimleri bir araya getiriyor. Oyunda Ellie karakterini Nihan Omuz, Joel karakterini ünlü ses sanatçısı Zeki Atlı, Tommy karakterini ise ünlü oyuncu Murat Serezli seslendiriyor.
The Last of Us Part II için seslendirme kadrosu şu şekilde;
Ellie – Nihan Omuz
Joel – Zeki Atlı
Tommy – Murat Serezli
Jesse – Arda Aydın
Dina – Seda Özelsoy
Lev – Gülnur Badakal
Yara – Işıl Kılıç
The Last of Us Part II Ne Zaman Çıkacak?
The Last of Us Part II, 19 Haziran 2020 tarihinde PlayStation 4'e özel olarak piyasaya çıkacak.
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