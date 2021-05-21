Thodex'teki Kripto Paraların İzi Bulundu!

Yerli kripto para borsası Thodex'in 21 Nisan'da işlemlere kapatıldığını duyurmasının ardından gündeme gelen iddialar ve kurucusunun yurt dışına kaçışı yatırımcılarda paniğe neden oldu. Başlatılan yasal süreç devam ederken, teknik araştırma raporu yayınlandı. Coinoxs'un raporuna göre, Thodex'teki kripto paraların izi bulundu!