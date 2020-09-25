TikTok, Aile Eşlemesi Özelliğini Resmi Olarak Kullanıma Sundu

Pek çok ebeveyn çocuklarının TikTok'ta yaşına uygun olmayan içeriklerle karşılaşabileceği konusunda kaygılı. TikTok bu nedenle TikTok Aile Eşlemesi adlı özelliği kullanıma sundu. Bu özellik, ebeveynlere daha geniş seviyede kontrol sağlıyor.