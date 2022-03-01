Windows 11'in Başlat Menüsünde Garip Bir Sorun: Kaybolmak!

Görünene göre bazı kullanıcılar için Windows 11'in Şubat güncellemesi, aynı anda widget'larla bir çakışma nedeniyle, Başlat menüsünün üzerine geldiğinizde kaybolması gibi garip sorunlara neden oluyor. Giderek daha fazla kullanıcı, Görev Çubuğundaki widget'larla çakışıyor gibi görünen Başlat menüsüyle ilgili sorunlar bildiriyor.
Bu sorunun sinir bozucu olduğu rahatlıkla söylenebilir. Önemli olan soru ise Şubat güncellemesi gelmeden önce bunun nasıl gözden kaçırıldığı. Görev Çubuğu ve Başlat menüsü, Windows 11'in Haziran 2021'de duyurulmasından bu yana kullanıcıları ikiye bölen değişiklikler yaşadı.
Ancak Windows Latest'ın söylediğine göre Microsoft hatanın farkında ve bu yüzden bir sonraki düzeltmenin sunulmasının çok uzakta olmadığını söyleyebiliriz. Yine de neredeyse otuz yıldır Windows'ta bulunan bir özellikte yapılan büyük bir değişikliğin bir hata nedeniyle işe yaramaz hale gelmesinin, Windows 11 için iyi bir reklam olmayacağı kesin.
Dolayısıyla şirketin burada hızlı hareket etmesi ve gelecekte tüm kullanıcılar için sürüm güncellemesinde böyle bir şeyin görünmediğinden emin olması gerekiyor.
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