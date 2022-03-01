Windows 11'in Başlat Menüsünde Garip Bir Sorun: Kaybolmak!

Son Windows 11 güncellemesi, gelen Başlat Menüsünün kaybolması gibi oldukça garip bir soruna yol açtı...

  • Levent Öztürk
Windows 11 Başlat Menüsü "kayboldu"

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