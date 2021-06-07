TikTok Kullananlara Kötü Haber: Artık Biyometrik Verilerinizi Toplayacaklar

Şu an dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları arasında olan TikTok, gizlilik politikasını güncellediğini duyurdu. Yeni gizlilik politikası ile birlikte TikTok'un sahibi olan ByteDance, artık kullanıcıların biyometrik verilerini yasal olarak toplayabilecek. Peki, bu ne anlama geliyor.
Aslında çok açık. Bundan sonra TikTok kullanmaya devam etmeniz durumunda, parmak izi ve yüz verilerinizin TikTok tarafından toplanmasına da izin vermiş olacaksınız. Her ne kadar şimdilik bu bilgiler sadece uygulamayı ABD'de kullanan insanlardan toplanacakken, önümüzdeki günlerde bu kapsam genişleyebilir.
TikTok'un basın sözcüsü, yaptığı açıklamada şunları söylüyor: "Şeffaflığa olan bağlılığımızın bir parçası olarak, toplayabileceğimiz bilgiler ve bunların nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla netlik sağlamak için gizlilik politikamızı yakın zamanda güncelledik. Topladığımız verilerin tamamını ABD yasalarına uygun şekilde toplamaktayız. Yasalar gerektirdiği taktirde bu bilgileri toplamak için kullanıcılardan gerekli izni de isteyeceğiz."
Şu an ABD'de sadece California, Illinois, New York, Teksas ve Washington gibi birkaç eyalette biyometrik gizlilik yasaları bulunuyor. TikTok'un buna bağlı olarak bu eyaletlerde yaşayanlardan izin istemesi gerekirken, diğer bölgelerden yaşayanlardan ise izin istemesi şart koşulmuyor.
Peki, TikTok bu kapsamı genişletir ve ülkemizde de yüz ve parmak izi verilerini toplayacağını söylerse, yine de uygulamayı kullanır mısınız? Düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz.
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