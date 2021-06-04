Spotify'a "Sadece Sen" ve "Füzyon" Özellikleri Geldi!

Spotify iki yeni özelliği daha kullanıma sunuyor: Bunların ilki, dinleme alışkanlıklarınız hakkında bazı bilgiler sağlayan Sadece Sen; diğeri ise yeni bir çalma listesi oluşturmak için müzik tercihlerinizi bir arkadaşınızınkiyle karıştırmanıza olanak tanıyan Füzyon olarak adlandırılıyor.
Öncelikle Android ve iOS cihazlardan sunulan Sadece Sen, hizmetin yıl sonuna doğru gerçekleşen ve size en sık hangi müziği dinlediğinizi ve Instagram tarzı bilgi kartları aracılığıyla hangi yeni sanatçıların ilginizi çekebileceğini gösteren yıllık Unwrapped derlemesine benziyor.
Yeni özelliklerin eğlenceli bazı kısımlarının son zamanlarda birlikte olduğunuz çeşitli sanatçıları gösteren Sesli Doğum Tablosu ve Sanatçı Çiftleriniz ile bir akşam yemeğine kimi davet edeceğinizi soran ve sizin için özel bir çalma listesi oluşturan Hayalinizdeki Akşam Yemeği Partisi olduğu söylenebilir.
Ayrıca uygulama içerisinde favori sanatçılarınızı ve şarkılarınızı bir araya getiren türlere veya onlarca yıllık müziğe dayalı kişiselleştirilmiş çalma listelerini gösterecek olan Sadece Sen adlı yeni bir bölüme de ulaşmanız mümkün.
Diğer yeni özellik olan Füzyon, hala beta aşamasında ancak müzik tercihlerinize göre çalma listeleri oluşturmak için arkadaşlarınızı senkronize etmeye davet etmenize olanak tanıyor. Hem Spotify Premium hem de Spotify Basic üyeleri tarafından kullanılabiliyor ve "Sizin İçin Hazırlandı" kısmında yer alıyor.
Spotify HiFi olmasa da, Sadece Sen ve Füzyon, Spotify'ın sizi hizmetle daha uzun süre meşgul tutması için gerçekten yeni yöntemler ve potansiyel olarak arkadaşlarınızı da bu süreçte yanınıza almanıza destek oluyor.
Spotify doğrudan bir açıklama yapmamış olsa da, şirket, paketlenmiş yıl sonu derlemesinin sosyal katılımını günlük bir etkinliğe dönüştürmeye çalışıyor gibi görünüyor.
Bunun yanlış bir düşünce olduğu tabi ki söylenemez ve Füzyon, dinleme alışkanlıklarınızı arkadaşlarınızın ve ailenizinkilerle otomatik olarak birleştirmenize izin verecek güzel bir özellik.
Her iki özellik de şu anda iOS ve Android'de denenebilir.
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