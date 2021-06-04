Spotify'a "Sadece Sen" ve "Füzyon" Özellikleri Geldi!

Spotify, kullanıcıları için iki yeni özelliği kullanıma sundu. "Sadece Sen" ve "Füzyon" ismi verilen bu iki özellik, bakın kullanıcıları neler sunuyor...

04 Haziran 2021 19:02

Levent Öztürk